Gólyahír

Az államalapítás ünnepén is érkeztek újszülöttek a veszprémi kórházba

Augusztus 20-a nemcsak Szent István ünnepe volt, hanem új életek érkezését is hozta a Csolnoky Ferenc Kórházban. A kisbabák születése különleges fénnyel tette emlékezetessé a napot két család számára. A kórház dolgozói mozgalmas hetet zártak, hiszen sok újszülött látta meg a napvilágot Veszprémben.

Az augusztusi gólya most is jó hírt hozott: az apróságok első mosolyai, a ringatás csendes percei, és a családot összekovácsoló szeretet mindenki számára ajándék. Ezek az újszülöttek nem csak a szülőknek, hanem a tágabb környezetnek is új erőt, bizakodást és örömöt adnak – emlékeztetve bennünket arra, hogy minden kezdetben ott rejlik a szeretet és a jövő ígérete. 

A megyei kórház szülészetén sok család várhatta bizakodva a gólyát, újszülötteket hozot a csőrében
A megyei kórház szülészetén sok család várhatta bizakodva a gólyát, újszülötteket hozot a csőrében
Az újszülött kisbabák érkezése igazi örömhír volt a következő családok számára

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban születettek névsorát mutatjuk be olvasóink számára, születési dátummal és az édesanyák nevével együtt.

Augusztus 16: 
Varga Zamira, édesanyja: Varga-Komjáti Ramóna

Augusztus 17:  
Mária Zoé, édesanyja: Máriáné Horváth Eszter

Augusztus 18:

Ender Mátyás, édesanyja: Ender Klaudia

Rádi Olivér, édesanyja: Botka Erika

Augusztus 19: 
László Lara, édesanyja: Abán Zsuzsanna;

Augusztus 20: 

Ihász Benjámin, édesanyja: Ihászné Szkok Bianka

Nagy Benett Kristóf, édesanyja: Nagyné Csonka Krisztina

Augusztus 21:

Burdon Zoé, édesanyja: Burdon-Oldal Cintia

Madarász Kende, édesanyja: Madarász-Varga Roxána

Szalai Zia, édesanyja: Szalai-Bálint Henrietta

 

Augusztus 22:

Pongrácz Anna, édesanyja: Pongrácz Nóra

Szimmer Botond, édesanyja: Szimmerné Dávid Nikoletta

Mód Milán, édesanyja: Mód Andrea 

Hornung Marcell, édesanyja: Hornung-Kedves Bettina

Augusztus 23:

 Zsoldos Mátyás József, édesanyja: Zsoldos-Tarrósi Betti

Varga-Erdősi Zénó, édesanyja: Varga-Erdősi Gréta

Augusztus 24: 

Reiner Lilien, édesanyja: Reiner Nikolett; 

Vincze Levente, édesanyja: Vincze Merve

Maiernic Adél Barbara, édesanyja: Balogh Barbara

Lukács Laurent Dilen, édesanyja: Lukács Ramóna Eszter

Sok szeretettel gratulálunk a családoknak, akik Augusztus hónapban új taggal bővültek. Jó egészséget kívánunk a kisbabáknak és szüleiknek egyaránt.

 

