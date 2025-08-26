1 órája
Az államalapítás ünnepén is érkeztek újszülöttek a veszprémi kórházba
Augusztus 20-a nemcsak Szent István ünnepe volt, hanem új életek érkezését is hozta a Csolnoky Ferenc Kórházban. A kisbabák születése különleges fénnyel tette emlékezetessé a napot két család számára. A kórház dolgozói mozgalmas hetet zártak, hiszen sok újszülött látta meg a napvilágot Veszprémben.
Az augusztusi gólya most is jó hírt hozott: az apróságok első mosolyai, a ringatás csendes percei, és a családot összekovácsoló szeretet mindenki számára ajándék. Ezek az újszülöttek nem csak a szülőknek, hanem a tágabb környezetnek is új erőt, bizakodást és örömöt adnak – emlékeztetve bennünket arra, hogy minden kezdetben ott rejlik a szeretet és a jövő ígérete.
Az újszülött kisbabák érkezése igazi örömhír volt a következő családok számára
A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban születettek névsorát mutatjuk be olvasóink számára, születési dátummal és az édesanyák nevével együtt.
Augusztus 16:
Varga Zamira, édesanyja: Varga-Komjáti Ramóna
Augusztus 17:
Mária Zoé, édesanyja: Máriáné Horváth Eszter
Augusztus 18:
Ender Mátyás, édesanyja: Ender Klaudia
Rádi Olivér, édesanyja: Botka Erika
Augusztus 19:
László Lara, édesanyja: Abán Zsuzsanna;
Augusztus 20:
Ihász Benjámin, édesanyja: Ihászné Szkok Bianka
Nagy Benett Kristóf, édesanyja: Nagyné Csonka Krisztina
Augusztus 21:
Burdon Zoé, édesanyja: Burdon-Oldal Cintia
Madarász Kende, édesanyja: Madarász-Varga Roxána
Szalai Zia, édesanyja: Szalai-Bálint Henrietta
Augusztus 22:
Pongrácz Anna, édesanyja: Pongrácz Nóra
Szimmer Botond, édesanyja: Szimmerné Dávid Nikoletta
Mód Milán, édesanyja: Mód Andrea
Hornung Marcell, édesanyja: Hornung-Kedves Bettina
Augusztus 23:
Zsoldos Mátyás József, édesanyja: Zsoldos-Tarrósi Betti
Varga-Erdősi Zénó, édesanyja: Varga-Erdősi Gréta
Augusztus 24:
Reiner Lilien, édesanyja: Reiner Nikolett;
Vincze Levente, édesanyja: Vincze Merve
Maiernic Adél Barbara, édesanyja: Balogh Barbara
Lukács Laurent Dilen, édesanyja: Lukács Ramóna Eszter
Sok szeretettel gratulálunk a családoknak, akik Augusztus hónapban új taggal bővültek. Jó egészséget kívánunk a kisbabáknak és szüleiknek egyaránt.
