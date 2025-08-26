Az államalapítás ünnepén is érkeztek újszülöttek a veszprémi kórházba

Az augusztusi gólya most is jó hírt hozott: az apróságok első mosolyai, a ringatás csendes percei, és a családot összekovácsoló szeretet mindenki számára ajándék. Ezek az újszülöttek nem csak a szülőknek, hanem a tágabb környezetnek is új erőt, bizakodást és örömöt adnak – emlékeztetve bennünket arra, hogy minden kezdetben ott rejlik a szeretet és a jövő ígérete.

A megyei kórház szülészetén sok család várhatta bizakodva a gólyát, újszülötteket hozot a csőrében

Fotó: AI illusztráció

Az újszülött kisbabák érkezése igazi örömhír volt a következő családok számára

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban születettek névsorát mutatjuk be olvasóink számára, születési dátummal és az édesanyák nevével együtt.

Augusztus 16:

Varga Zamira, édesanyja: Varga-Komjáti Ramóna



Augusztus 17:

Mária Zoé, édesanyja: Máriáné Horváth Eszter



Augusztus 18: Ender Mátyás, édesanyja: Ender Klaudia Rádi Olivér, édesanyja: Botka Erika



Augusztus 19:

László Lara, édesanyja: Abán Zsuzsanna;



Augusztus 20: Ihász Benjámin, édesanyja: Ihászné Szkok Bianka Nagy Benett Kristóf, édesanyja: Nagyné Csonka Krisztina



Augusztus 21: Burdon Zoé, édesanyja: Burdon-Oldal Cintia Madarász Kende, édesanyja: Madarász-Varga Roxána Szalai Zia, édesanyja: Szalai-Bálint Henrietta Augusztus 22: Pongrácz Anna, édesanyja: Pongrácz Nóra Szimmer Botond, édesanyja: Szimmerné Dávid Nikoletta Mód Milán, édesanyja: Mód Andrea Hornung Marcell, édesanyja: Hornung-Kedves Bettina



Augusztus 23: Zsoldos Mátyás József, édesanyja: Zsoldos-Tarrósi Betti Varga-Erdősi Zénó, édesanyja: Varga-Erdősi Gréta



Augusztus 24: Reiner Lilien, édesanyja: Reiner Nikolett; Vincze Levente, édesanyja: Vincze Merve Maiernic Adél Barbara, édesanyja: Balogh Barbara Lukács Laurent Dilen, édesanyja: Lukács Ramóna Eszter

Sok szeretettel gratulálunk a családoknak, akik Augusztus hónapban új taggal bővültek. Jó egészséget kívánunk a kisbabáknak és szüleiknek egyaránt.