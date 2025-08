Wednesday visszatér: a második évad még sötétebb, még mélyebb és egyetlen percig sem engedi el a nézőket

A Netflix Wednesday című sorozatának második évada 2025. augusztus 6-án debütál a platformon. Jenna Ortega visszatér a címszerepben, akinek karaktere ezúttal is a Nevermore Akadémia diákjaként különleges paranormális esetekkel és egy rejtélyes sorozatgyilkos nyomozásával foglalkozik.

Jenna Ortega visszatér a Wednesday főszerepében a második évadban

Forrás: Netflix

Wednesday 2. évad – sötétebb víziók és egyéni kihívások

Az évad középpontjában Wednesday víziói állnak, amelyekben barátnője, Enid halálát látja. Jenna Ortega, a sorozat főszereplője és executive producere szerint a karakter útja ebben az évadban sokkal mélyebb, és egyéni kihívásokkal telibbre várható.

Ortega korábban azt nyilatkozta, hogy a második évadban szinte semmi romantika nem lesz, ehelyett a hangsúly a karakterfejlődésen és a sötétebb tónusú történeten van. A showrunner Alfred Gough megerősítette ezt, hozzátéve: „A sorozat megőrzi a horror, a gótikus fantasy és a tinédzser dráma keverékét, de most még mélyebb és groteszkebb formában.”

Az új évad több új szereplőt is bemutat, köztük a rendőrfőnököt és egy titokzatos varázslóközösség tagjait, miközben a korábban több kultikus filmet is rendező Tim Burton (Ollókezű Edward, Batman, Ed Wood, Az Álmosvölgy legendája, Nagy hal) produceri stílusa továbbra is meghatározó a sorozat látványvilágában. Jenna Ortega a produkcióban akrobatikus jeleneteit maga végzi, amelyet Instagramon is megosztott a rajongókkal.

A második évadot Írországban forgatták, ahol a zord, ködös, nyirkos időjárás és a történelmi épületek tökéletes hátteret adtak a Nevermore Akadémia gótikus világának. A forgatási helyszín hatására még sötétebb, komorabb vizuális tónust kapott a sorozat, amely erősíti a horror és a misztikum elemeit.

Wednesday karakterének eredete és stílusa

A karakter Charles Addams 1938-ban született rajzaiból ered, amikor még névtelen figuraként jelent meg a New Yorker magazinban. A „Wednesday” név egy brit gyermekmondóból származik, amely a „bánattal teli gyermeket” jelenti, jól tükrözve a karakter sötét humorú és különc természetét. A sorozat stílusát erősen befolyásolja a viktoriánus kori halál- és gyászkultúra, amely megjelenik a fekete ruhákban, a koporsós asztalokban és a halotti portrékban. Ezek az elemek mély atmoszférát és egyedi, misztikus hangulatot kölcsönöznek a történetnek.