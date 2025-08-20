augusztus 20., szerda

Wildwood: Vannak helyek, ahová az embernek nem kellene betévednie...

A Laika stúdió nemrégiben megosztotta első bemutatóját közelgő új filmjéről, a Wildwoodról.

Akinek esetleg nem mond sokat a stúdió neve, annak ismerősebben csenghetnek korábbi alkotásaik, mint a Coraline és a titkos ajtó, a Paranorman vagy a Kubo és a varázshúrok. A Wildwood pedig a következő legendás név lehet a mozikban.

Wildwood: a Laika új filmje ismét szemet gyönyörködtető.
Wildwood: Induljunk útnak

A Laika filmjeinek sajátossága a misztikus és túlvilági hangulat, amely játékos, olykor érzelmes pillanatokkal keveredik. Ami igazán különlegessé és ikonikussá teszi őket, az a stílus: teljesen kézzel készített karakterek és díszletek, amelyek miatt egy-egy film elkészítése akár 4–6 évig is tarthat.

A Wildwood is egy újabb sejtelmes és varázslatos utazásnak ígérkezik. A történet középpontjában Prue McKeel, egy 13 éves lány áll, aki Portland közelében él. Egy napon különös, varázslatos erdőbe indul – az úgynevezett Átjárhatatlan Rengetegbe –, miután öccsét, Macet egy varjúsereg elrabolja. A madarakat egy titokzatos nő, Alexandra vezeti. Prue-hoz osztálytársa, Curtis Mehlberg csatlakozik, és együtt vágnak neki Wildwoodnak: annak a birodalomnak, ahol beszélő állatok, egymással harcoló frakciók és mélyen rejtett titkok várják őket. A film alapjául Colin Meloy 2011-ben megjelent regénye szolgál.

A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be, de már most látszik, hogy ismét egy erős és különleges filmet kapunk:

 

 

