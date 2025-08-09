augusztus 9., szombat

Befellegzett a kocsonyának?

Ezek az ételek eltűnhetnek – a Z generáció már undorodik tőlük

Egyre több klasszikus fogás kerül le a tányérokról. A Z generáció ízlése alaposan felforgatja a megszokott étkezési szokásokat.

Seres Elizabeth

Gondoltad volna, hogy a kocsonya, a máj vagy a pástétom ma már nem menő? Pedig igaz: az 1995 és 2010 között születettek, azaz a Z generáció egyre kevésbé kér a nagymama kedvenc fogásaiból. Számukra ezek az ételek nemcsak furcsa állagúak vagy túl zsírosak, hanem egyszerűen idegenek, olyan ízek, amikre inkább csak fintorogni tudnak.

A Z generáció étkezési szokásai nagyban eltérnek a magyar konyhától Fotó: pexels.com
A Z generáció miatt kihal a magyar konyha? 

Az elutasított ételek listája meglepően hosszú: sokan viszolyognak a kocsonyától annak zselés állaga miatt, nem szívesen esznek májat, legyen az sült, főtt vagy pástétom formájában, és általánosan csökken az érdeklődés a konzervált, zsíros, erőteljes ízvilágú ételek iránt. Ezzel szemben a friss, könnyű, letisztult fogások iránti kereslet folyamatosan nő. A fiatalok szívesebben választanak smoothie-kat, gabonatálakat, avokádós vagy hummuszos szendvicseket, vagy éppen nemzetközi street foodot.

A változás mögött nem csupán divat, hanem tudatos döntések húzódnak meg. A Z generáció tagjai gyakran tájékozódnak az összetevőkről, kerülik az adalékanyagokat, figyelnek a környezeti terhelésre és az állati eredetű termékek arányára is. Az étkezés számukra nemcsak biológiai szükséglet, hanem életstílus és értékválasztás. Ezt a tendenciát erősítette meg egy hazai kutatás is.

Garai-Fodor Mónika 2018-as felmérésében több mint ötszáz fiatalt kérdeztek meg arról, mi alapján döntenek, amikor élelmiszert választanak. Az eredmények szerint a frissesség, az egészségesség, az összetevők ismerete és a fenntarthatóság sokkal fontosabb számukra, mint az ár vagy az, hogy az adott termék magyar eredetű-e. A válaszadók közül a legtöbben közel 220-an az „egészség- és környezettudatos” kategóriába kerültek, vagyis tudatosan figyelnek arra, mit és hogyan fogyasztanak.

Az étkezés tehát a Z generáció számára már nem a hagyományok automatikus továbbvitele. Inkább olyan tudatos döntéssorozat, amely tükrözi az identitásukat, világnézetüket és értékrendjüket is. A húsos, zsíros, nehéz ételeket sokan nemcsak egészségtelennek, hanem morálisan is idegennek érzik. Az állati eredetű termékek elutasítása, a vegetáriánus vagy vegán életmód térnyerése is ebbe az irányba mutat.

Mindez nemcsak gasztronómiai ízlésváltozást jelent, hanem kulturális átalakulást is. A kérdés már nem az, hogy finom-e a kocsonya, hanem az, hogy mennyire illeszkedik egy fiatal felnőtt értékrendjébe. Elképzelhető, hogy ezek az ételek a következő évtizedekben teljesen eltűnnek a mindennapi étkezésekből, és csak a családi emlékek vagy egy-egy retró tematikájú étterem őrzi meg őket.

A generációváltás így az asztalon is zajlik. Ami egykor természetes volt, ma már idegen. A jövő ízei pedig egyre inkább a tudatosság, a fenntarthatóság és az egyéni értékrend felé mutatnak.

 

