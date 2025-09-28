szeptember 28., vasárnap

50 perce

Öt animációs film, ami felkészít az őszi borzongásra

Címkék#hangulat#ősz#filmajánló

Eljött az ősz, itt van újra! Véget ért az indián nyár, a gyerekek ismét az iskolapadban ülnek, és közben már közeledik a halottak napja.

Farkas Réka

Az őszi „spooky season"-t mivel is lehetne jobban megnyitni, mint egy közös filmezéssel és forró kakaóval? Ezek az ikonikus animációs filmek kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlottak. Egy biztos, a rettegés és az izgalmas kalandok garantáltan nem maradnak el.

Animációs filmek, amik biztosan felkészítenek az őszi hangulatra
Animációs filmek, amik biztosan felkészítenek az őszi hangulatra
Illusztráció: Pexels

Animációs filmajánló az esős napokra

Coraline és a titkos ajtó 

Egy sötét hangulatú, mégis varázslatos animációs film, amely a kíváncsi kislány, Coraline kalandját követi. Új otthonában felfedez egy titokzatos ajtót, amely egy másik világba vezet – látszólag tökéletesebb, ám hamarosan kiderül, hogy baljós titkok rejtőznek a felszín alatt. A film izgalmasan ötvözi a mesék varázsát a hátborzongató elemekkel, így egyszerre szórakoztató és nyugtalanító élmény. Neil Gaiman története és a lenyűgöző stop-motion animáció különleges, maradandó élményt nyújt minden nézőnek.

Coraline és a titkos ajtó 
Forrás: Netflix

ParaNorman

Hangulatos animációs film, amely a természetfeletti iránt érzékeny Norman történetét meséli el. A fiú képes látni és hallani a szellemeket, ami miatt kirekesztettnek érzi magát a saját városában. Amikor azonban egy régi átok fenyegeti a közösséget, éppen Norman az, akinek bátorságára és különleges képességeire szükség van. A film ügyesen ötvözi a humoros, megható és hátborzongató elemeket, miközben fontos üzenetet hordoz az elfogadásról, barátságról és a másság erejéről.

ParaNorman
ParaNorman
Forrás: Netflix

Wendell és Wild

Egy merész és látványos stop-motion animáció, amelyben két csintalan démon, Wendell és Wild próbál kijutni az alvilágból, hogy valóra váltsák álmaikat a földi világban. Segítségükre van Kat, a vagány és bátor tini lány, aki saját démonjaival is küzd. A film Henry Selick és Jordan Peele közös alkotása, így egyszerre hozza a sötét humor, a társadalomkritika és a lenyűgöző vizualitás egyedi keverékét. Szokatlan, izgalmas és gondolatébresztő történet, amely különleges élményt kínál a borzongás rajongóinak.

Wendell és Wild
Forrás: Netflix

Rém rom

Kedvesen hátborzongató film, amelyben egy háromgyermekes testvértrió titokzatos kísértetházra bukkan. A külvárosi otthon első pillantásra elhagyatottnak tűnik, ám hamar kiderül, hogy a ház maga él, sötét titkokat rejteget, és veszélyt jelent mindenkire, aki a közelébe merészkedik. A film izgalmasan vegyíti a rémfilmelemeket a gyerekbarát humorral, így egyszerre félelmetes és szórakoztató. Látványos animációja és feszült hangulata miatt igazi különlegesség a családi horrorvígjátékok között.

Rém rom
Forrás: Netflix

A halott menyasszony

Tim Burton különleges hangulatú stop-motion animációja, amely egy sötét, mégis romantikus mesét tár elénk. A történet főhőse Victor, aki véletlenül megkéri egy elhunyt menyasszony kezét, és ezzel belecsöppen a túlvilág bizarr, ám színes világába. Miközben két világ között őrlődik, a szerelem, a hűség és a választás kérdéseivel szembesül.

A halott menyasszony
Forrás: Netflix

 

