Edit névnap

Az asztali szerepjátékok misztikus világa, ami még mindig él

#Agymenők#stranger things (sorozat)#társasjáték#popkultúra

Tudtad, hogy léteznek még az asztali szerepjátékok? 1974 óta a Dungeons & Dragons (D&D) nemcsak a fantáziát, hanem az egyre jobban fejlődő közösséget is táplálja.

Balogh Rebeka

Van, aki hétvégén kirándulni indul, más moziba megy, én pedig olykor leülök egy kockákkal teli asztalhoz, ahol órákon át beszélgetünk, nevetünk, döntéseket hozunk és közben lassan kibontakozik egy történet. Nem kell hozzá különösebb felszerelés, csak néhány papír, dobókocka, meg az a társaság, akikkel jó együtt lenni.

Az asztali szerepjáték igazi ereje az együtt töltött időben rejlik. Forrás: pexels
Az asztali szerepjáték igazi ereje az együtt töltött időben rejlik.
Forrás: pexels

Egy játékmenet általában 3–5 órás, de ha valaki belevág egy hosszabb kampányba, akár évekig tarthat a kaland. A varázslatok, a sárkányok és a képzeletbeli városok mellett mindig az együtt töltött idő a legnagyobb kincs. Akár barátokkal, akár családdal ülünk le az asztalhoz, mindig van mit nevetni, tervezni és alkotni. A szabályokat pedig bárki könnyen elsajátíthatja, és aki mer, mesélőként is próbára teheti a kreativitását.

A D&D hatása a popkultúrára is nyilvánvaló: felbukkan az Agymenőkben, a Stranger Thingsben, és 2023 márciusában a mozikban is megjelent a Dungeons & Dragons film. A videojátékok világában is visszaköszön, például a Baldur’s Gate 3 játékában, ami 2024-ben az év játéka lett. De a legjobb mégis az, amikor az asztal körül ülve, a saját történetünket alakítva nevetünk együtt a barátainkkal.

 

 

