Finom ívek, levegős formák: megérkezett az új Audi

Első ránézésre az Audi Concept C új járműve finom vonalak egysége, szoborszerű megjelenést kelt: éles vonalak találkoznak lágy ívekkel, így az egész autó mozgásban lévőnek hat akkor is, ha áll.

Audi Concept C - A formatervezés új vonala.

Forrás: audi-mediacenter.com

Audi Concept C, a járművek új vonala

Az orr-részen egy újragondolt Singleframe hűtőrács látható, amely visszafogottabban simul a karosszériába, mint a jelenlegi modelleken. Mellette digitális mátrix fényszórók kaptak helyet, amelyek nemcsak világítanak, hanem különböző fényanimációkkal is képesek kommunikálni. A motorháztető enyhén lejt, majd kupészerű tetővonalban folytatódik, ami sportos, ugyanakkor elegáns sziluettet eredményez a járműnek.

Audi Concept C

Forrás: audi-mediacenter.com

Oldalról a Concept C arányai tűnnek fel: a nagyméretű kerekeket markáns kerékívek keretezik, a karosszéria oldalán futó vonalak pedig finoman a hátsó rész felé vezetik a tekintetet. A hátulján végigfutó fénycsík egyszerre modern és organikus megoldás, alatta pedig visszafogott diffúzor-részlet hangsúlyozza a dinamizmust.

Az Audi Concept C vázlatai

Forrás: audi-mediacenter.com

Az utastérben a tervezők a fenntarthatóságra és a kényelmes atmoszférára helyezték a hangsúlyt. Újrahasznosított anyagok, természetes felületek és digitális kijelzők alkotják a belsőt, amely egyszerre tágas és vezetőközpontú. Nem hivalkodó, inkább nyugodt, világos tér, amelyben a technológia és az anyaghasználat kiegyensúlyozottan jelenik meg.

A Concept C tehát nem kész sorozatmodell, hanem iránymutatás: azt jelzi, hogy az Audi és a német autóipar a jövőben is a letisztult formák, az arányosság és az emberközeli belső terek felé kívánja terelni modelljeit.