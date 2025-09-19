szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fügefesztivál

1 órája

Őszi varázslat a Balaton partján – Gasztronómiai és zenei élmények

Címkék#füge#fesztivál#2025#ősz#Balatonfüred

A Balaton-part őszi hangulatban is varázslatos élményeket kínál. A Badacsony idén októberben Füge Feszttel várja a látogatókat.

Balogh Rebeka

A levegőben a fügés desszertek és a frissen sült finomságok illata keveredik Badacsonyban a hűvös, őszi szellővel. A fesztivál hangulata azonnal magával ragadja a látogatót, akár családdal, barátokkal érkezik az ember, akár egyedül szeretne inspirálódni a gasztronómiában – írta a fugefest.hu.

Badacsony látványa és a fesztivál ízei egyaránt élményt nyújtanak. Fotó: ZSIGMOND ZSUZSANNA / Forrás: fügefest.hu
Badacsony látványa és a fesztivál ízei egyaránt élményt nyújtanak.
Fotó: Zsigmond Zsuzsanna/fugefest.hu

Badacsony ízei és élményei

A FügeFesztet október 10. és 12. között rendezik meg a badacsonyi strandon. A rendezvényen több mint 30 kiállító kínál különleges gasztronómiai élményeket, köztük fügés desszerteket, helyi borokat és egyedi ételeket. Az éttermek között szerepel a Rege Cukrászda Tihanyból, a Villa Kabala Szigligetről, valamint a Bistro Sparhelt Balatonfüredről, míg a borászok között megtalálható a Folly Arboretum és Borászat, a Zelna Borászat és a Laposa Birtok. A fesztivál célja, hogy a nyári szezon után is életet vigyen a Balaton partjára, és a látogatók egyszerre élvezhessék a gasztronómiát, a zenét és a családi programokat. A programok között szerepelnek workshopok, előadások a fenntarthatóság és a helyi alapanyagok témájában, kóstolók, valamint a Balaton Sütije verseny vasárnapi eredményhirdetése.

Gasztronómia és kiállítók

A fesztiválon a látogatók a legjobb balatoni borászatok és éttermek kínálatát élvezhetik. A food-truck udvarban különleges ételeket, fügés fogásokat, kávét és desszerteket kóstolhatnak. A résztvevők között van a Gusto 13 Veszprémből, a Szabi a Pék Szentendréről, valamint a Creative Kitchen Truck Keszthelyről, így mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt. 

A borászok közül kiemelkedik a Dobosi Birtok, a Martinus Birtok és az Egly Szőlőbirtok, amelyek prémium minőségű borokat kínálnak a látogatóknak. A programban felvonultatott étel- és italkínálat célja, hogy a résztvevők inspirációt kapjanak a saját otthoni főzéshez, valamint új ízeket ismerjenek meg.

Forrás: fugefeszt.hu
Forrás: fugefeszt.hu

Élő zene és művészeti programok

A fesztivál zenei programja a jazz és a könnyűzene műfajában mozog, fellép a Swing a’la Django, a Vasovski Live és a Babos Piller Jazz Duo. A nagyszínpad mellett művészeti workshopokat is szerveznek, így a látogatók festői élményekkel gazdagodhatnak. A fesztivál célja, hogy a gasztronómiai és művészeti élmények harmonikus egységben jelenjenek meg, miközben a Badacsony őszi panorámája a háttérben biztosítja a varázslatos hangulatot.

A fesztivál a családos látogatókra is gondol: a Fanyűvő játékparkban és az Oxygen Media Buggy nyereményjátékban a gyerekek szórakozhatnak, miközben szüleik a gasztronómiai kínálatot kóstolhatják. A programok napi szinten zajlanak, így minden napra biztosítanak kikapcsolódást és élményt minden korosztály számára.

Jegyek és belépés

A háromnapos bérlet ára 11 500 Ft, a napijegyek pedig péntektől vasárnapig külön árazással érhetők el. A 12 év alatti gyerekek ingyenesen látogathatják a rendezvényt, előzetes regisztráció szükséges. A helyiek lakcímigazolással szintén ingyenesen vehetnek részt a fesztiválon október 6-ig. A jegyek és ingyenes regisztráció az eseméy hivatalos oldalán találhatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu