Őszi varázslat a Balaton partján – Gasztronómiai és zenei élmények

A levegőben a fügés desszertek és a frissen sült finomságok illata keveredik Badacsonyban a hűvös, őszi szellővel. A fesztivál hangulata azonnal magával ragadja a látogatót, akár családdal, barátokkal érkezik az ember, akár egyedül szeretne inspirálódni a gasztronómiában – írta a fugefest.hu.

Badacsony látványa és a fesztivál ízei egyaránt élményt nyújtanak.

Fotó: Zsigmond Zsuzsanna/fugefest.hu

Badacsony ízei és élményei

A FügeFesztet október 10. és 12. között rendezik meg a badacsonyi strandon. A rendezvényen több mint 30 kiállító kínál különleges gasztronómiai élményeket, köztük fügés desszerteket, helyi borokat és egyedi ételeket. Az éttermek között szerepel a Rege Cukrászda Tihanyból, a Villa Kabala Szigligetről, valamint a Bistro Sparhelt Balatonfüredről, míg a borászok között megtalálható a Folly Arboretum és Borászat, a Zelna Borászat és a Laposa Birtok. A fesztivál célja, hogy a nyári szezon után is életet vigyen a Balaton partjára, és a látogatók egyszerre élvezhessék a gasztronómiát, a zenét és a családi programokat. A programok között szerepelnek workshopok, előadások a fenntarthatóság és a helyi alapanyagok témájában, kóstolók, valamint a Balaton Sütije verseny vasárnapi eredményhirdetése.

Gasztronómia és kiállítók

A fesztiválon a látogatók a legjobb balatoni borászatok és éttermek kínálatát élvezhetik. A food-truck udvarban különleges ételeket, fügés fogásokat, kávét és desszerteket kóstolhatnak. A résztvevők között van a Gusto 13 Veszprémből, a Szabi a Pék Szentendréről, valamint a Creative Kitchen Truck Keszthelyről, így mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt.

A borászok közül kiemelkedik a Dobosi Birtok, a Martinus Birtok és az Egly Szőlőbirtok, amelyek prémium minőségű borokat kínálnak a látogatóknak. A programban felvonultatott étel- és italkínálat célja, hogy a résztvevők inspirációt kapjanak a saját otthoni főzéshez, valamint új ízeket ismerjenek meg.

Forrás: fugefeszt.hu

Élő zene és művészeti programok

A fesztivál zenei programja a jazz és a könnyűzene műfajában mozog, fellép a Swing a’la Django, a Vasovski Live és a Babos Piller Jazz Duo. A nagyszínpad mellett művészeti workshopokat is szerveznek, így a látogatók festői élményekkel gazdagodhatnak. A fesztivál célja, hogy a gasztronómiai és művészeti élmények harmonikus egységben jelenjenek meg, miközben a Badacsony őszi panorámája a háttérben biztosítja a varázslatos hangulatot.