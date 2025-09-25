szeptember 25., csütörtök

Íme, a Badacsony rejtett kincse, a Kőkapu-kilátó madártávlatból (+ videó)

Címkék#drónfotós#Balaton-felvidék#Kőkapu-kilátó#látvány

A Kőkapu-kilátó a Badacsony egyik legkülönlegesebb panorámapontja. Madártávlatból, drónfelvételek segítségével a Badacsony és környéke minden rejtett részlete felfedezhető.

Seres Elizabeth

A Badacsony egyik legkülönlegesebb látványossága a Kőkapu-kilátó, amely nemcsak a túrázók, hanem a drónfotósok számára is igazi paradicsom. A legújabb drónfelvételek segítségével most már a magasból is megcsodálhatjuk a Badacsony monumentális bazaltformációit, a kilátót és a környező panorámát, amely a Balaton-felvidék különleges atmoszféráját tárja elénk.

A Badacsony monumentális bazaltorgonái és a kilátó drónfelvételen még impozánsabb látványt nyújt
 Fotó: Somogyi László

Drónfelvétel a Badacsony szépségéről

A Kőkapu-kilátó a Badacsony délnyugati oldalán található, a jellegzetes bazaltorgonák között. A kilátó nevét a mellette emelkedő, boltívszerű sziklaalakzatról kapta, amely természetes "kapuként" keretezi a panorámát. A kilátóból lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra, a környező tanúhegyekre és a domboldalakon elterülő szőlőültetvényekre.

A Kőkapu-kilátó különlegessége, hogy a magasból, például drónfelvételen keresztül teljesen más perspektívát kínál: a látvány egyszerre monumentális és intim, a bazaltoszlopok és a kilátó szerkezete részleteiben is megcsodálható. Naplementekor pedig a környező táj színei és árnyékai drámai hatást keltenek, ami minden látogatót elvarázsol.

 

