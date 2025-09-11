Íme a badacsonytördemici bánya, ahogyan még nem láthattad (+ videó)

Badacsonytördemic neve legtöbbször a borokról és a Balaton-felvidék vulkanikus tanúhegyeiről jut eszünkbe, ám a település határában egy kevésbé ismert, mégis impozáns ipartörténeti emlék is megbújik: a bazaltbánya. Az egykor jelentős termelőhely ma Badacsonytördemic csendes, elhagyott területe, ahol a természet lassan visszahódítja a sziklás falakat és a régi munkaterületeket.

Badacsonytördemic elhagyott bányája drónfelvételeken tárja fel a múlt örökségének különleges világát

Fotó: Somogyi László

Badacsonytördemic bányamúltja él

A drónfelvételeknek köszönhetően különleges látvány nyílik a magasból: jól kivehetők a kitermelés nyomai, a szabálytalan kőfalak és a hatalmas kőzettömbök, amelyek a földtörténeti múlt tanúi. A sziklák rétegei, a szakadékok és a benőtt ösvények egyszerre idézik a bányászat időszakát és a természet lassú gyógyító erejét. A légi felvételek azt is megmutatják, hogyan illeszkedik a bánya a környező tájba: a Balaton-felvidék lankái, az erdőfoltok és a közeli szőlősorok különleges kontrasztot alkotnak a szürke bazalttal.

A helyiek közül sokan még emlékeznek a bányászat mindennapjaira, hiszen a munka évtizedekig meghatározta a falu életét. Ma a terület inkább fotósokat, kirándulókat és felfedező kedvű látogatókat vonz, akik számára a drón által rögzített képek új perspektívát kínálnak.

A badacsonytördemici bánya nemcsak ipari örökség, hanem látványosság is, amely a múlt és a természet találkozásáról mesél – most már a levegőből is.