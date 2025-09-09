szeptember 9., kedd

Múzeumi darab

1 órája

Döbbenetes elektromos autó 80 évvel ezelőttről: íme a Tesla elődje! (+ videó)

Inkább tűnt szobornak, mint járműnek, mégis közlekedésre született. A francia Paul Arzens az 1940-es években alkotta meg a L’Œuf électrique-et, azaz az Elektromos Tojást, amely a megszállt Franciaország korlátozott üzemanyag-ellátásában új irányt mutatott a közlekedés jövője felé. Íme az elektromos autók őse.

Csizi Péter

A tervező Paul Arzens 1903-ban született Párizsban, festőként és ipari formatervezőként is ismertté vált. A harmincas évek végén fordult az autóipar felé, és különleges koncepciójárműveivel hamar felkeltette a figyelmet. Arzens a funkciót és a formát egységben látta: nem a tömegtermelés, hanem a jövő elképzelése motiválta. Az Elektromos Tojás a francia formatervezés egyik legkülönlegesebb darabja, amiről a KRESZváltozás-Facebook oldal osztott meg egy ismeretterjesztő bejegyzést. Íme az elektromos autó elképzelése 80 évvel ezelőttről.

Elektromos autó 80 évvel ezelőttről: „L'Œuf électrique" azaz elektromos tojás
Elektromos autó 80 évvel ezelőttről: „L'Œuf électrique” azaz elektromos tojás, ami jócskán megelőzte a Tesla modelleket
Kép: wikipedia

A tojás alakú elektromos autó háttere

1942-ben, amikor Franciaország német megszállás alatt állt, a benzinkészleteket szigorúan korlátozták. Az átlagemberek számára a közlekedés szinte lehetetlenné vált, de Arzens elektromos hajtásban látta a megoldást. Így született meg a szokatlan alakú, organikus vonalvezetésű prototípus, amely egyszerre volt futurisztikus és praktikus.

A kort meghaladó technológiai újításokat tartalmazott

A L’Œuf électrique öt darab 12 voltos, egyenként 250 amperórás akkumulátorról működött, amelyek az ülés alatt kaptak helyet. Bár az akkumulátorok súlya meghaladta a 300 kilogrammot, az autó így is 70 km/órás végsebességre volt képes, és mintegy 100 kilométeres hatótávval rendelkezett. A tojásformának köszönhetően kiváló kilátást és kényelmes belső teret kínált, így Arzens nemcsak a technológiát, hanem az utazás élményét is újragondolta.

Átalakulás a háború után

A második világháborút követően Arzens lecserélte az elektromos hajtást egy 125 köbcentis Peugeot benzinmotorra. Az 5,5 lóerős motor kissé megnövelte a végsebességet, de a forma és az esztétika változatlan maradt. A tervező annyira hitt a koncepcióban, hogy közel ötven évig személyes használatban tartotta a járművet, rendszeresen közlekedve vele Párizs utcáin egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig.

Könnyű kasztni tette lehetővé az innovatív megoldásokat
Kép: wikipedia

Örökség és a koncepcióautó jelentősége

Arzens halála után az autót a párizsi Musée des Arts et Métiers-nek adományozták, ahol ma is megtekinthető. A L’Œuf électrique ma is különleges ipartörténeti emlék, amely megmutatja, hogy a fenntartható közlekedésről és az elektromos hajtásról szóló gondolatok nem a XXI. században születtek – hanem már egy háborús korszakban is előrevetítették a jövőt.

 

