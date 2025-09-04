Eltűnő költőfaj a nagy goda

Több mint húsz éve annak, hogy a jászkarajenői füves pusztákon több költőpárral találkoztam. Az ott található kisebb szikes tavakat körülölelő gyepfoltokon, vizenyős réteken fészkeltek.

Az Európai Vörös Listán veszélyeztetett, hazánkban fokozottan védett madárfaj a nagy goda

Fotó: ifj. Vasuta Gábor

Boldog madarászévek, mondom ezt azért, mert sajnos napjainkra a nagy goda oly módon megritkult, hogy eseményszámba megy, ha idehaza látja a madarász költési időszakban. Ezek a jellemző költőhelyei, de fészkel kisebb számban ártéri réteken, nedves kaszálókon is. Megtelepedésének fő feltétele a nyár közepéig tartó kéttenyérnyi vízborítás középmagas növényzettel, amelyből a fészkén ülő madár kinyújtott nyakkal kilát. Ilyen élőhelyek már csak mesterséges árasztással léteznek.

Nászrepülésük április elején kezdődik meg. A hímek jobbra és balra billegetve testüket, jellegzetes hangot adva repülik körbe a fészkelőhelyet. Fészke bélelőanyag nélkül épül, a környéken fellelhető növényi részekből, a környezetből kiemelkedő zsombékra vagy fűcsomóra. Általában négy tojást rak. Kikelés után két óra alatt száradnak meg, utána rögvest elhagyják a fészket. Kell egy hónap, míg a fiatalok elérik a röpképességüket. Telelőterülete Észak-Afrikától egészen Etiópiáig terjed. Korábban a Hortobágyon tavaszi-őszi vonuláson tízezres tömege is átvonult, ma ritka költőfaj, fészkelő állománya nyolcvan-háromszáz pár körüli. A költőállomány csökkenése még a múlt századi csatornázásokkal, lecsapolásokkal, a vizenyős rétek feltörésével kezdődött. Az Európai Vörös Listán veszélyeztetett, hazánkban fokozottan védett madárfaj, a természetvédelmi értéke 500 ezer forint.