Szavazz a Veszprém megyei kilátókra: Csere-hegy és Szár-hegy várja a támogatásodat!

Hatodik alkalommal rendezik meg az Év Kilátója versenyt. A szavazás szeptember 29-én éjfélkor zárul.

Év Kilátója versenyen két megyei kilátó is versenyben száll

A verseny célja, hogy minél többen induljanak el otthonról, fedezzék fel a hazai hegycsúcsokat, és élvezzék a természet adta csodákat. Túrázás, kerékpározás vagy egyszerű séta a kilátókhoz nemcsak a testnek, de a léleknek is jót tesz: a naplemente a hegyek felett, a tó fölött szálló madarak, vagy a kilátók falára festett freskók mind felejthetetlen élményt nyújtanak.

Külön figyelmet érdemelnek az Év Kilátója versenyben a Veszprém vármegyei jelöltek:

Csere-hegyi kilátó (Balaton): a különleges vörös kőház és a hozzá emelt faszerkezet tökéletes helyet biztosít a Balaton és a Tihanyi-félsziget csodálatos panorámájának élvezetére.

Szár-hegyi kilátó (Bakony): az egykori vár helyén álló masszív kőtorony a Bakony egyik legimpozánsabb kilátópontja, ahonnan tiszta időben az Alpok kétezres csúcsai is láthatók.

