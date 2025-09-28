1 órája
Szavazz a Veszprém megyei kilátókra: Csere-hegy és Szár-hegy várja a támogatásodat!
Itt az alkalom, hogy te döntsd el, melyik magyar kilátótorony kínálja a legelbűvölőbb panorámát!
Hatodik alkalommal rendezik meg az Év Kilátója versenyt. A szavazás szeptember 29-én éjfélkor zárul – közölte az Aktívkalandor.
A verseny célja, hogy minél többen induljanak el otthonról, fedezzék fel a hazai hegycsúcsokat, és élvezzék a természet adta csodákat. Túrázás, kerékpározás vagy egyszerű séta a kilátókhoz nemcsak a testnek, de a léleknek is jót tesz: a naplemente a hegyek felett, a tó fölött szálló madarak, vagy a kilátók falára festett freskók mind felejthetetlen élményt nyújtanak.
Külön figyelmet érdemelnek az Év Kilátója versenyben a Veszprém vármegyei jelöltek:
- Csere-hegyi kilátó (Balaton): a különleges vörös kőház és a hozzá emelt faszerkezet tökéletes helyet biztosít a Balaton és a Tihanyi-félsziget csodálatos panorámájának élvezetére.
- Szár-hegyi kilátó (Bakony): az egykori vár helyén álló masszív kőtorony a Bakony egyik legimpozánsabb kilátópontja, ahonnan tiszta időben az Alpok kétezres csúcsai is láthatók.
Most rajtad a sor! Támogasd a Veszprém vármegyei kilátókat, segíts, hogy Csere-hegy és Szár-hegy torony emelkedjenek a szavazatokban is!
Kilátás a fák felett: drónfelvétel az Egry-kilátórólEgry-kilátó: lélegzetelállító panoráma a Balaton felett.