Szeptember, a mini-újév

Aztán két hét múlva már a futócipő helyett a papucs kerül elő, a szép, színes füzetborítók szamárfület növesztenek, és a pékségben ismerős mosollyal köszönnek. A szeptemberi „újrakezdés” tulajdonképpen a főpróbája a januári fogadalmaknak: itt lehet gyakorolni a fogadkozást, hogy szilveszterkor már rutinosan mondjuk: „jövőre tényleg másképp lesz”.

Az őszi fogadalmak betartása sem könnyű?

Forrás: pexels.com

A fogadalmak betartása szeptemberben sem könnyebb

Az ősz tehát nem is az elmúlásról szól, hanem arról, hogy újrakezdjük a reménykedést. És ha idén sem jön össze, sebaj: lesz még január. Meg utána újabb szeptember.