Szeptember, a mini-újév

A szeptember olyan, mint a január, csak kevesebb pezsgővel és virslivel, viszont annál több kötelező szülői értekezlettel. Ilyenkor sokaknál nem maradnak el az őszi fogadalmak: mostantól sportolok, mostantól rendben lesznek a füzetek, mostantól nem eszem annyi péksüteményt.

Haraszti Gábor

Aztán két hét múlva már a futócipő helyett a papucs kerül elő, a szép, színes füzetborítók szamárfület növesztenek, és a pékségben ismerős mosollyal köszönnek. A szeptemberi „újrakezdés” tulajdonképpen a főpróbája a januári fogadalmaknak: itt lehet gyakorolni a fogadkozást, hogy szilveszterkor már rutinosan mondjuk: „jövőre tényleg másképp lesz”.

Az őszi fogadalmak betartása sem könnyű?
Forrás: pexels.com

A fogadalmak betartása szeptemberben sem könnyebb

Az ősz tehát nem is az elmúlásról szól, hanem arról, hogy újrakezdjük a reménykedést. És ha idén sem jön össze, sebaj: lesz még január. Meg utána újabb szeptember.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
