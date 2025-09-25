37 perce
Szeptember, a mini-újév
A szeptember olyan, mint a január, csak kevesebb pezsgővel és virslivel, viszont annál több kötelező szülői értekezlettel. Ilyenkor sokaknál nem maradnak el az őszi fogadalmak: mostantól sportolok, mostantól rendben lesznek a füzetek, mostantól nem eszem annyi péksüteményt.
Aztán két hét múlva már a futócipő helyett a papucs kerül elő, a szép, színes füzetborítók szamárfület növesztenek, és a pékségben ismerős mosollyal köszönnek. A szeptemberi „újrakezdés” tulajdonképpen a főpróbája a januári fogadalmaknak: itt lehet gyakorolni a fogadkozást, hogy szilveszterkor már rutinosan mondjuk: „jövőre tényleg másképp lesz”.
A fogadalmak betartása szeptemberben sem könnyebb
Az ősz tehát nem is az elmúlásról szól, hanem arról, hogy újrakezdjük a reménykedést. És ha idén sem jön össze, sebaj: lesz még január. Meg utána újabb szeptember.