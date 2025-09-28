Fügelekvár: az üvegbe zárt mediterrán nyár

A füge gazdag B-vitaminokban, kalciumban, magnéziumban, foszforban és vasban, magas rosttartalma pedig segíti az emésztést. Természetes édessége miatt ideális alapanyaga az ízlés szerint elkészített házi lekvároknak, melyek mértékkel fogyasztva akár egy kiegyensúlyozott étrend részei is lehetnek. Nézzünk meg, hogyan készítem én a fügelekvárt!

A jó fügelekvár alapja az egészséges, érett gyümölcs

Fotó: Annus Gábor/Napló

Így készítem a fügelekvárt

Évek óta főzök fügelekvárt a kertünkben lévő két nagy bokor zamatos terméseiből. Tapasztalatom szerint a legtöbb receptben megadott cukormennyiség (400–500 g cukor kilónként) túlságosan sok. Egy kilogramm érett fügéhez elegendő körülbelül 200–250 gramm cukor. Én általában nagyobb adag gyümölcsből főzök lekvárt, ehhez szükséges összetevők:

4 kg füge,

800 g nádcukor,

egy citrom leve és héja,

egy púpozott teáskanál fahéj és

egy csapott teáskanál őrölt gyömbér.

Mivel a füge folyamatosan érik, ezért célszerű az egyszerre leszedett mennyiséget lefagyasztani, s amikor van időnk, egyszerre kifőzni.

Tipp:

A még fagyott fügét langyos csapvíz alá tartva szinte kézzel le lehet dörzsölni a héját, így könnyebb és gyorsabb a tisztítása. Vannak, akik héjastól főzik, de akkor nem lesz olyan szép tiszta a színe.

A fagyott fügét langyos csapvíz alá tartva szinte kézzel le lehet dörzsölni a héját

Fotó: Annus Gábor/Napló

Amennyiben a darabosabb dzsemet szeretjük, a fügét célszerű akár nyolcfelé vágni egészen kis darabokra. Ha a simább, lekvárszerű állag a célunk, akkor a felolvadt fügét kézi mixerrel pépesíthetjük is. Az idén egy köztes megoldást alkalmaztam, a tisztított fügék egy részét félig olvadt állapotban egy nagylyukú reszelőn lereszeltem, jobban mondva inkább átpasszíroztam.

A nádcukorból 1–1,5 dl vízzel cukorszirupot főztem, ezt ráöntöttem a fügékre, belereszeltem a citrom héját, fontos, hogy biocitrom legyen, mert azokat nem kezelik semmiféle egészségre ártalmas anyaggal, hogy tovább eltarthatók legyenek.

A fügét célszerű akár nyolcfelé vágni egészen kis darabokra

Fotó: Annus Gábor/Napló

Tipp:

A fügelekvár pirítósra kenve, palacsinták vagy sütemények töltelékeként is megállja a helyét, de sajttálak, különösen camembert sajtok mellé is kiváló választás. Sőt, sültek mellé kínálva is különleges kontrasztot adhat édeskés ízével. Ez utóbbi esetekben célszerű kicsit kevesebb cukrot adni a fügéhez.

Főzés közben hozzáadhatjuk a fahéjat és a gyömbért. Először célszerű a cukorból és az ízesítőkből is csak 70-80%-ot hozzáadni, majd kb. félóra főzés után megkóstolva lehet a többit ízlés szerint, mert a fügék sem mindig egyformán édesek a napsütéstől és az érettségüktől függően.