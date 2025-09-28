1 órája
Fügelekvár: az üvegbe zárt mediterrán nyár
A friss füge önmagában is igazi ínyencség, ám lekvárként elkészítve még inkább különleges élményt nyújt. A házi fügelekvár nemcsak finom, hanem adalékmentes alternatívája a bolti változatoknak, ráadásul vitaminokban és ásványi anyagokban is bővelkedik.
A füge gazdag B-vitaminokban, kalciumban, magnéziumban, foszforban és vasban, magas rosttartalma pedig segíti az emésztést. Természetes édessége miatt ideális alapanyaga az ízlés szerint elkészített házi lekvároknak, melyek mértékkel fogyasztva akár egy kiegyensúlyozott étrend részei is lehetnek. Nézzünk meg, hogyan készítem én a fügelekvárt!
Így készítem a fügelekvárt
Évek óta főzök fügelekvárt a kertünkben lévő két nagy bokor zamatos terméseiből. Tapasztalatom szerint a legtöbb receptben megadott cukormennyiség (400–500 g cukor kilónként) túlságosan sok. Egy kilogramm érett fügéhez elegendő körülbelül 200–250 gramm cukor. Én általában nagyobb adag gyümölcsből főzök lekvárt, ehhez szükséges összetevők:
- 4 kg füge,
- 800 g nádcukor,
- egy citrom leve és héja,
- egy púpozott teáskanál fahéj és
- egy csapott teáskanál őrölt gyömbér.
Mivel a füge folyamatosan érik, ezért célszerű az egyszerre leszedett mennyiséget lefagyasztani, s amikor van időnk, egyszerre kifőzni.
Tipp:
A még fagyott fügét langyos csapvíz alá tartva szinte kézzel le lehet dörzsölni a héját, így könnyebb és gyorsabb a tisztítása. Vannak, akik héjastól főzik, de akkor nem lesz olyan szép tiszta a színe.
Amennyiben a darabosabb dzsemet szeretjük, a fügét célszerű akár nyolcfelé vágni egészen kis darabokra. Ha a simább, lekvárszerű állag a célunk, akkor a felolvadt fügét kézi mixerrel pépesíthetjük is. Az idén egy köztes megoldást alkalmaztam, a tisztított fügék egy részét félig olvadt állapotban egy nagylyukú reszelőn lereszeltem, jobban mondva inkább átpasszíroztam.
A nádcukorból 1–1,5 dl vízzel cukorszirupot főztem, ezt ráöntöttem a fügékre, belereszeltem a citrom héját, fontos, hogy biocitrom legyen, mert azokat nem kezelik semmiféle egészségre ártalmas anyaggal, hogy tovább eltarthatók legyenek.
Tipp:
A fügelekvár pirítósra kenve, palacsinták vagy sütemények töltelékeként is megállja a helyét, de sajttálak, különösen camembert sajtok mellé is kiváló választás. Sőt, sültek mellé kínálva is különleges kontrasztot adhat édeskés ízével. Ez utóbbi esetekben célszerű kicsit kevesebb cukrot adni a fügéhez.
Főzés közben hozzáadhatjuk a fahéjat és a gyömbért. Először célszerű a cukorból és az ízesítőkből is csak 70-80%-ot hozzáadni, majd kb. félóra főzés után megkóstolva lehet a többit ízlés szerint, mert a fügék sem mindig egyformán édesek a napsütéstől és az érettségüktől függően.
A gyümölcsöt lassú tűzön, kevergetve legalább másfél órán át szoktam főzni, hogy az ízek összeérjenek. Akkor érjük el a kellő sűrűséget, ha a kanálpróbát kiállja a lekvár, vagyis egy csapott evőkanálnyi kiveszünk, hagyjuk kihűlni, s ha megbillentve nem folyik ki a kanálból, akkor kész is vagyunk. Ekkorra a lekvárnap szép egyenletes naplemente színe lesz, az esetleges nagyobb darabok is többé-kevésbé szétfőnek.
Tipp:
A főzéshez célszerű nagyobb fazekat (8–10 l) használni, így kevésbé csap ki a forró lekvár az edényből, kisebb a balesetveszély, és kevesebb a takarítani való. Jó, ha elég nagy fakanalunk van, akkor még nagyobb biztonságban van a kezünk, és tapasztalatom szerint, ha a fakanalat benne hagyjuk a lekvárban, akkor kevésbé csapkod.
Amikor készen vagyunk, egy széles szájú tölcsér segítségével könnyen megtölthetjük az előzőleg forró vízzel tisztára mosott üvegeket. Én ezt egyszerűen a mosogatógéppel szoktam megoldani. Az üvegeket igyekezzünk szinte színültig tölteni, minél kevesebb levegő maradjon bennük, de az üvegek száját ne kenjük össze, mert akkor ráragad a tető, és nagyon nehezen tudjuk majd fogyasztás előtt kinyitni! A megtöltött üvegeket fejjel lefelé elhelyezzük egy hőálló felületen, és száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Ez akár másfél nap is lehet.
A fügelekvár számtalan módon variálható
Az ínyencek a citrom, a fahéj és a gyömbér bátrabb alkalmazása mellett próbálkozhatnak különféle ízesítésekkel:
- dió: durvára tört diót belekeverve gazdagabb textúrát, zamatosabb lekvárt kapunk,
- vanília: aromás ízt kap a lekvárunk,
- rum: igazi karácsonyi hangulatot varázsolhatunk,
- pisztácia: durvára tört pisztáciával pikáns mediterrán különlegességet kapunk,
- levendula: igazi mediterrán jellegű, illatú lesz a lekvárunk,
- chili: pikánsabbá teszi a végeredményt, de csak óvatosan,
- kakaó: ez pedig már szinte egy desszertkülönlegesség.
Fügelekvár: az üvegbe zárt mediterrán nyárFotók: Annus Gábor/Napló
A saját készítésű fügelekvár így nemcsak az asztal éke, hanem egy üvegbe zárt vitaminbomba is, amely feldobja a hétköznapokat és ünnepi alkalmakat egyaránt, és egyedi címkével ellátva akár ajándéknak is kiváló!
Ha tetszett, legközelebb egy olyan vörösboros fügechutny készítését mutatom be, ami után garantáltan elégedetten csettint, aki megkóstolja!