Lecsófesztivál és vérhold: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták. Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten Fotó

Fotó: Nagy Lajos / Napló A legnépszerűbb galériák a héten 21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén

Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthona

Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!

