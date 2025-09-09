szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézd meg őket!

2 órája

Lecsófesztivál és vérhold: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

Címkék#pillanat#Fényfestés#Miss Balaton gála

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Veol.hu

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.

Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten  Fotó
Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten  Fotó
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A legnépszerűbb galériák a héten

21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén

21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthona

Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthona

Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook

Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!

Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu