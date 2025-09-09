2 órája
Lecsófesztivál és vérhold: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált Balatonkenesén
21. alkalommal rendezték meg a Lecsófesztivált BalatonkenesénFotók: Nagy Lajos/ Napló
Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását
Történelmi pillanat: kihirdették Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásátFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthona
Kastély, amelyből iskola lett – majd a feledés otthonaFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában/Facebook
Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!
Vérhold nyitja a Jin Fa Kakas hónapot, misztikus energiák érkeznek a kínai horoszkóp szerint!Fotók: Fülöp Ildikó/Napló