Pusztuló kastély és madarak: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Veol.hu

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.

Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten  Fotó Fotó: Nagy Lajos / Napló

A legnépszerűbb galériák a héten

Több mint félezer díszmadár költözött be az Agórába

Több mint félezer díszmadár költözött be az Agórába

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset

Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset

Fotók: Ajkai HTP

Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT-székház?

Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT Székház?

Fotók: Építsünk megint szépet Facebook-oldal

A hegy ölelésében pusztuló kastély

A hegy ölelésében pusztuló kastély

Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

 

