Pusztuló kastély és madarak: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt a négy fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
Több mint félezer díszmadár költözött be az Agórába
Több mint félezer díszmadár költözött be az AgórábaFotók: Nagy Lajos/ Napló
Megrázó fotókon a 8-as úti halálos baleset
Megrázó fotókon a 8-as úti halálos balesetFotók: Ajkai HTP
Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT-székház?
Ilyen gyönyörű is lehetne az SZMT Székház?Fotók: Építsünk megint szépet Facebook-oldal
A hegy ölelésében pusztuló kastély
A hegy ölelésében pusztuló kastélyFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook