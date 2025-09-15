49 perce
Ikrekkel is bővült a vármegye
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén sűrű volt az utóbbi pár nap, szeptember 11. és 15. között több újszülött is világra jött.
Íme az újszülöttek, akiket az ősz beköszönte hozott. A legfrissebb gólyahír.
Gólyahír: Ők a vármegye legújabb lakói
Szeptember 11-én: Nagy Tamás, édesanyja: Nagy Péterné; Vati Ádin, édesanyja: Vati Szabina;
Szeptember 12-én: Simon Zalán Zoltán, édesanyja: Simon Hanna Georgina;
Szeptember 13-án: Varga-Bódi Nándor, édesanyja: Varga-Bódi Lilla Laura; Kalányos Anna és Kalányos Nóra, édesanyja: Kalányosné Csórom Vanessza;
Szeptember 14-én: Reichardt Vince, édesanyja: Szöllőskei Dóra Eszter; Domján Máté, édesanyja: Borteleki Zsuzsanna;
Szeptember 15-én: Baranyai Olivér, édesanyja: Baranyai-Fischer Dominika Napsugár; Forgó Lelle, édesanyja: Nagy Rebeka