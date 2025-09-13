Japánban már embereken tesztelik: újra kinőhetnek az elvesztett fogaink?!

Harmadik fogváltás: A tudományos világ figyelme egy japán kutatócsoportra szegeződik, amely elsőként indított el olyan klinikai vizsgálatot, amely a természetes fogregenerációt célozza meg embereknél. A kutatók szerint az emberek szájában létezhet egy harmadik fogsor lehetősége is: rejtett, eddig inaktív fogkezdemények formájában. A cél ezek aktiválása, amellyel visszanőhetnek az elveszített fogak, teljesen természetes módon – írja a Dental Daily.

Harmadik fogváltás: egyetlen gén lehet a kulcs

Forrás: Dental Daily

Harmadik fogváltás: egyetlen gén lehet a kulcs

A fogfejlődést gátló USAG‑1 nevű fehérje az egyik fő „akadálya” annak, hogy a fogkezdemények aktiválódjanak. Japán kutatók egy TRG‑035 nevű gyógyszert fejlesztettek, amely képes blokkolni ezt a fehérjét és ezáltal beindítani a fogak növekedését. Az állatkísérletek már korábban is sikeresek voltak, de most már embereken is zajlanak a klinikai tesztek. Az első fázis 2024 októberében kezdődött el a Kyoto Egyetemi Kórházban, egyelőre harminc felnőtt férfi részvételével. Az elsődleges cél, hogy a gyógyszer biztonságosnak bizonyuljon, és megfigyeljék, képes-e beindítani a fogcsírák aktiválását. Az eddigi eredmények biztatóak: egereknél és vadászgörényeknél már sikerült új fogak növekedését kiváltani. – írja a MedicalXpress, Dentistry.co.uk.

Forradalmasíthatja a fogászatot

A lehetőségek hatalmasak: ha a harmadik fogsor aktiválása valósággá válik, a jövő fogászata már nem csupán pótlásra, hanem regenerációra épülhet. A kutatók célja, hogy legkésőbb 2030-ra már széles körben elérhető legyen a kezelés, amely teljes mértékben természetes módon képes fogvesztés esetén új fogakat növeszteni – írja a Popular Mechanics. Ha a kutatás sikerrel jár, azok számára is új reményt jelenthet, akik jelenleg műfogsorral, implantátummal vagy egyéb mesterséges megoldásokkal élnek. Ami korábban pusztán sci-finek tűnt, az most egyre közelebb kerül a valósághoz és az egész világ figyelemmel követi a fejleményeket.