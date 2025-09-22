1 órája
Önmagukat háziasíthatják a jövő házi kedvencei? (videó)
Az állatok háziasítása évezredek óta az ember és a természet kapcsolatát alakítja. A háziasítás és az önháziasítás folyamatát ma már nemcsak a kutyák, hanem a városi rókák példája is szemlélteti.
Az állatok háziasítása és önháziasodása az emberiség történetének egyik legérdekesebb jelensége, amely az ember és a természet kapcsolatát alapvetően formálta. Az állatok viselkedése és környezeti alkalmazkodása folyamatosan változik a velük együtt élő emberek hatására – írja a BMC
Háziasítás és önháziasítás folyamata
A háziasítás története során az ember tudatosan választotta ki azokat az állatokat, amelyek viselkedésükben és fiziológiájukban megfeleltek az emberi környezethez. Az első háziasított faj a kutya volt, amelyet legalább 15 000 évvel ezelőtt kezdtek tenyészteni, majd követték a macska, a szarvasmarha és a ló, miközben a kiválasztás hatására a viselkedésük és küllemük is megváltozott.
A macskák esetében azonban az ön-háziasodás különleges példát mutat: maguktól alkalmazkodtak az emberi környezethez, az önfenntartó életmódot és a könnyen elérhető táplálékot előnyben részesítve.
Az Evolution Outreach és a smithsnia magazin cikke szerint háziasított rókák első tudományos vizsgálata Dmitrij Beljajev nevéhez fűződik, aki 1959-től szelektív tenyésztést végzett a szürke rókáknál, kizárólag a legbarátságosabb egyedeket választva szaporításra. Az eredmények azt mutatták, hogy az állatok viselkedése és külleme gyorsan változik: a rókák bundája foltosabb lett, arcvonásaik kutyaszerű jegyeket mutattak és a viselkedésük barátságosabbá vált.
A városi rókák még csak a folyamat elején mutatnak hasonló jeleket mint, a macskák esetében.
- barátságosabb viselkedést,
- rövidebb pofát
- és lágyabb arcvonásokat,
Ezek mind, pedig a háziasodás első stádiumára utalnak, ugyanakkor a folyamat még nem teljes és a változások lassan követhetők nyomon.
Jelenlegi róka tartási szabályok
A rókák beszerzése Magyarországon jellemzően csak speciális, engedéllyel működő telepekről történhet, nem állatkereskedésekből. Ezek lehetnek szaporító- vagy tenyésztelepek, ahol háziasított vagy félig háziasított rókákat tartanak kutatási, kiállítási vagy „exotikus állat” célokra. Korábban a prémes iparhoz kapcsolódó bunda-telepekről is kerülhettek ki rókák házikedvencnek, de a mai jogi szabályozás ezt jelentősen korlátozza, így a telepekről történő eladás engedélyköteles.
A rókák tartására vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon az állatvédelmi és állategészségügyi jogszabályokban található. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hivatalos weboldalán elérhetőek azok a nyomtatványok és információk, amelyek segítségével tájékozódhatunk a rókák tartásával kapcsolatos engedélyezési eljárásokról és előírásokról.
Fontos megjegyezni, hogy a rókák vadállatnak minősülnek Magyarországon, így tartásukhoz speciális engedélyek szükségesek. A tartási előírások meghatározzák a kifutó méretét és kialakítását, amelynek legalább 25–30 négyzetméteresnek kell lennie, valamint biztosítani kell a búvóhelyet és a szökésbiztonságot. A rókákat kötelező veszettség ellen beoltani és mikrochippel megjelölni.
A települési szabályozások eltérhetnek: egyes településeken engedélyezett a tartás, másokon tiltott, ezért a helyi rendeletek mindig irányadóak. A megfelelő tartási körülmények biztosítása elengedhetetlen a rókák jólétéhez, valamint a városi ökoszisztémák és a közösségek védelméhez.
Ha a városi rókák a jövőben tovább alkalmazkodnak az emberi környezethez, a háziasodás folytatódhat, ami komoly hatással lehet a városi ökoszisztémákra és az ember-állat kapcsolatokra.
A háziasodás csökkentheti a vadonban való túlélési képességüket, miközben viselkedésük és társas kapcsolataik új irányt vehetnek. Az urbanizált állatok háziasodása így nemcsak tudományos érdeklődésre tarthat számot, hanem ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból is jelentős lehet.
