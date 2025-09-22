Önmagukat háziasíthatják a jövő házi kedvencei? (videó)

Az állatok háziasítása és önháziasodása az emberiség történetének egyik legérdekesebb jelensége, amely az ember és a természet kapcsolatát alapvetően formálta. Az állatok viselkedése és környezeti alkalmazkodása folyamatosan változik a velük együtt élő emberek hatására – írja a BMC

A városi rókák példája azt mutatja, hogy bizonyos állatok képesek fokozatosan alkalmazkodni az emberi környezethez, ami az önmaguk háziasításának első jeleit hordozza.

Háziasítás és önháziasítás folyamata

A háziasítás története során az ember tudatosan választotta ki azokat az állatokat, amelyek viselkedésükben és fiziológiájukban megfeleltek az emberi környezethez. Az első háziasított faj a kutya volt, amelyet legalább 15 000 évvel ezelőtt kezdtek tenyészteni, majd követték a macska, a szarvasmarha és a ló, miközben a kiválasztás hatására a viselkedésük és küllemük is megváltozott.

A macskák esetében azonban az ön-háziasodás különleges példát mutat: maguktól alkalmazkodtak az emberi környezethez, az önfenntartó életmódot és a könnyen elérhető táplálékot előnyben részesítve.

Az Evolution Outreach és a smithsnia magazin cikke szerint háziasított rókák első tudományos vizsgálata Dmitrij Beljajev nevéhez fűződik, aki 1959-től szelektív tenyésztést végzett a szürke rókáknál, kizárólag a legbarátságosabb egyedeket választva szaporításra. Az eredmények azt mutatták, hogy az állatok viselkedése és külleme gyorsan változik: a rókák bundája foltosabb lett, arcvonásaik kutyaszerű jegyeket mutattak és a viselkedésük barátságosabbá vált.

A városi rókák még csak a folyamat elején mutatnak hasonló jeleket mint, a macskák esetében.

barátságosabb viselkedést,

rövidebb pofát

és lágyabb arcvonásokat,

Ezek mind, pedig a háziasodás első stádiumára utalnak, ugyanakkor a folyamat még nem teljes és a változások lassan követhetők nyomon.

Jelenlegi róka tartási szabályok

A rókák beszerzése Magyarországon jellemzően csak speciális, engedéllyel működő telepekről történhet, nem állatkereskedésekből. Ezek lehetnek szaporító- vagy tenyésztelepek, ahol háziasított vagy félig háziasított rókákat tartanak kutatási, kiállítási vagy „exotikus állat” célokra. Korábban a prémes iparhoz kapcsolódó bunda-telepekről is kerülhettek ki rókák házikedvencnek, de a mai jogi szabályozás ezt jelentősen korlátozza, így a telepekről történő eladás engedélyköteles.