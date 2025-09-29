2 órája
Mitől váltak a horrorfilmek kultikussá?
A félelem élménye sokakat vonz a mozivászon előtt. A horrorfilm műfaja a klasszikus időktől napjainkig izgalmas változásokon ment keresztül és még ma is képes meglepetést okozni.
A horrorfilm műfaja sokrétű, de minden változat közös célja a félelem és izgalom kiváltása. Régebben a filmek a hangulat, a sötét árnyékok és a fokozatos feszültség révén keltettek borzongást, legyen szó pszichológiai thrillerekről, misztikus történetekről, szörnyekről vagy darabolós jelenetekről.
Horrorfilm: a félelem művészete
Régebben a hatásos ijesztés egyszerű, de precízen felépített eszközökkel történt. A klasszikus alkotások, mint a „Ragyogás”, a feszült légkört és váratlan fordulatokat használták, míg a modern horrorfilmek gyakran a látványos sokkokra és a testhorrorra koncentrálnak.
Mégis, a félelem ereje minden típusban a történet és a karakterek fokozatos építéséből fakad, legyen az misztikus, okkult, gore vagy túlélő jellegű. Legutóbb a „Démonok között” utolsó része is bár látványos volt, kevésbé ijesztő, mint a régi filmek hangulata, amik képesek álmatlan éjszakákat hozni és hogy a valódi horror nem csak a látványon múlik.
