szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Mitől váltak a horrorfilmek kultikussá?

Címkék#pszichológiai#thriller#horrorfilm műfaj

A félelem élménye sokakat vonz a mozivászon előtt. A horrorfilm műfaja a klasszikus időktől napjainkig izgalmas változásokon ment keresztül és még ma is képes meglepetést okozni.

Balogh Rebeka

A horrorfilm műfaja sokrétű, de minden változat közös célja a félelem és izgalom kiváltása. Régebben a filmek a hangulat, a sötét árnyékok és a fokozatos feszültség révén keltettek borzongást, legyen szó pszichológiai thrillerekről, misztikus történetekről, szörnyekről vagy darabolós jelenetekről.

A horrorfilm varázsa nem a látványos sokkokban, hanem a feszültség fokozásában rejlik. A régi klasszikusok atmoszférája ma is inspiráló a műfaj kedvelőinek. Forrás: pexels
A horrorfilm varázsa nem a látványos sokkokban, hanem a feszültség fokozásában rejlik. A régi klasszikusok atmoszférája ma is inspiráló a műfaj kedvelőinek.
Forrás: pexels

Horrorfilm: a félelem művészete

Régebben a hatásos ijesztés egyszerű, de precízen felépített eszközökkel történt. A klasszikus alkotások, mint a „Ragyogás”, a feszült légkört és váratlan fordulatokat használták, míg a modern horrorfilmek gyakran a látványos sokkokra és a testhorrorra koncentrálnak. 

Mégis, a félelem ereje minden típusban a történet és a karakterek fokozatos építéséből fakad, legyen az misztikus, okkult, gore vagy túlélő jellegű. Legutóbb a „Démonok között” utolsó része is bár látványos volt, kevésbé ijesztő, mint a régi filmek hangulata, amik képesek álmatlan éjszakákat hozni és  hogy a valódi horror nem csak a látványon múlik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu