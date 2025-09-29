Mitől váltak a horrorfilmek kultikussá?

A horrorfilm műfaja sokrétű, de minden változat közös célja a félelem és izgalom kiváltása. Régebben a filmek a hangulat, a sötét árnyékok és a fokozatos feszültség révén keltettek borzongást, legyen szó pszichológiai thrillerekről, misztikus történetekről, szörnyekről vagy darabolós jelenetekről.

A horrorfilm varázsa nem a látványos sokkokban, hanem a feszültség fokozásában rejlik. A régi klasszikusok atmoszférája ma is inspiráló a műfaj kedvelőinek.

Forrás: pexels

Horrorfilm: a félelem művészete

Régebben a hatásos ijesztés egyszerű, de precízen felépített eszközökkel történt. A klasszikus alkotások, mint a „Ragyogás”, a feszült légkört és váratlan fordulatokat használták, míg a modern horrorfilmek gyakran a látványos sokkokra és a testhorrorra koncentrálnak.

Mégis, a félelem ereje minden típusban a történet és a karakterek fokozatos építéséből fakad, legyen az misztikus, okkult, gore vagy túlélő jellegű. Legutóbb a „Démonok között” utolsó része is bár látványos volt, kevésbé ijesztő, mint a régi filmek hangulata, amik képesek álmatlan éjszakákat hozni és hogy a valódi horror nem csak a látványon múlik.