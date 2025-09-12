szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulók
Mesterséges intelligencia

3 órája

Nánási Pál újraalkotta Petőfi portréját

Címkék#Nano Banana#Petőfi#nánási pál#mesterséges intelligencia

A Google legújabb fejlesztése, a Nano Banana egyre több figyelmet kap, mivel sokkal stabilabb és megbízhatóbb képi eredményeket produkál, mint korábbi versenytársai. Az ismert fotós, Nánási Pál különleges ötlettel tesztelte a program képességeit: újraalkotta Petőfi Sándor portréját.

Veol.hu

A Nano Banana nem csupán egy újabb képgeneráló AI, hanem egy olyan technológia, amely a művészi rekonstrukciótól kezdve a kreatív tartalomgyártásig rengeteg területen hozhat áttörést, hamarosan alapvető eszközzé válhat mindenki számára, aki vizuális tartalommal dolgozik – írja a Hello Agency. Ezt tesztelte Ördög Nóra férje, Nánási Pál, aki azért is választhatta ezt a programot, mert a tesztelők szerint ez az első AI, amely valóban konzisztensen képes ábrázolni egy szereplőt vagy tárgyat több képen keresztül, anélkül, hogy azok torzulnának.

Nánási Pál újraalkotta Petőfi arcát
Nánási Pál egy 1845-ös dagerrotípiát vett alapul
Forrás: Nánási Pál/Facebook

Nánási Pál kísérlete

A fotós Petőfi-portréjának alapja egy dagerrotípia volt 1845-ből. Ez az egyetlen fennmaradt fénykép Petőfiről. A Nano Banana segítségével Nánási először felújította a képet, majd szépia és kiszínezett változatban is elkészítette.

„Nem tudom, mennyire pontos, de ez alapján elég jóképű fickó volt” – fogalmazott Nánási, aki szerint az AI valósághűen, mégis művészien adott új életet a magyar költő legendás arcképének.

„Elég jóképű fickó volt” – jegyezte meg Nánási
Forrás: Nánási Pál/Facebook

 

 

