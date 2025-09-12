Nánási Pál újraalkotta Petőfi portréját

A Nano Banana nem csupán egy újabb képgeneráló AI, hanem egy olyan technológia, amely a művészi rekonstrukciótól kezdve a kreatív tartalomgyártásig rengeteg területen hozhat áttörést, hamarosan alapvető eszközzé válhat mindenki számára, aki vizuális tartalommal dolgozik – írja a Hello Agency. Ezt tesztelte Ördög Nóra férje, Nánási Pál, aki azért is választhatta ezt a programot, mert a tesztelők szerint ez az első AI, amely valóban konzisztensen képes ábrázolni egy szereplőt vagy tárgyat több képen keresztül, anélkül, hogy azok torzulnának.

Nánási Pál egy 1845-ös dagerrotípiát vett alapul

Forrás: Nánási Pál/Facebook

Nánási Pál kísérlete

A fotós Petőfi-portréjának alapja egy dagerrotípia volt 1845-ből. Ez az egyetlen fennmaradt fénykép Petőfiről. A Nano Banana segítségével Nánási először felújította a képet, majd szépia és kiszínezett változatban is elkészítette.

„Nem tudom, mennyire pontos, de ez alapján elég jóképű fickó volt” – fogalmazott Nánási, aki szerint az AI valósághűen, mégis művészien adott új életet a magyar költő legendás arcképének.