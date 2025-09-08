szeptember 8., hétfő

Áramot termelő fák lephetik el az utcákat

Címkék#Ecacia#napelem#napenergia

A jövő technológiája egyre inkább megmutatkozik a 21. században. Vannak már robotok, mesterséges intelligencia és minden más. De, mivel tehetnénk jót magunknak és a természetnek is?

Farkas Réka

A napenergia gyűjtésének modernizálására talált választ egy cég. A sima napelemek unalmasak, nem illenek a térben és azért őszintén egy szép látképet nagyon eltud rontani 1-1 gigászi fekete panelsor.

Energia gyűjtő fák? A jövő napelemei
Forrás: samuelwilkinson.com

Fa alakú napelemekkel a fenntarthatóbb jövőért

Az Ecacia egy innovatív, 7 méter széles napelemes menedék, amely a modern városi terek egyik legizgalmasabb megoldása lehet. Bár minimális helyet foglal a talajból, mégis jelentős mennyiségű napenergiát képes gyűjteni, így egyszerre szolgál praktikus árnyékot és tiszta energiát. Formáját az afrikai akácfa inspirálta: szabálytalan, kilenctagú kialakítása széles, lapos lombkoronát eredményez, alul pedig kevés növényzet található, így ideális helyszín az árnyékos pihenésre és közösségi összejövetelekre. A menedékben termelt energia vagy helyben használható, vagy visszatáplálható a városi hálózatba.

Forrás: samuelwilkinson.com

Az napelem szerkezete alumíniumból és acélból készül, amelyek a napelemes lombkoronát tartják, alul pedig lécezett fa borítás található. A menedékbe négy programozható LED-lámpa van rejtve, amelyek az ágak közül világítanak a fa lombkoronájára. Éjszaka ezek a fények nem csupán dekoratívak: nagy területeket képesek megvilágítani, vagy kellemes, megnyugtató fényt biztosítanak a környéknek, így nappal árnyékot, éjszaka pedig biztonságos fényt nyújt.

Ki tudja? Lehet a jövőben ilyen szerkezetek fogják díszíteni Veszprém utcáit is.

 

