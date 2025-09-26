szeptember 26., péntek

Az ősz érkezése: eső, színes falevelek és nyugodt séták

Az ablakon túl szürke felhők vonulnak, és az eső kopogása lassítja a napokat. Az ősz beköszöntével előkerülnek a kabátok, és a város új, nyugodt arcát mutatja.

Seres Elizabeth

Megérkezett az igazi ősz: az ablakon túl szürke felhők vonulnak, az utcákon pocsolyák gyűlnek, és a kabát is újra előkerül a szekrényből. Az ősz hirtelen érkező lehűlése elsőre talán bosszantó, de van benne valami békés is. Az eső kopogása a tetőn vagy az ernyőn olyan, mint egy lassú kísérőzene, amely lelassítja a rohanó napokat.

Az ősz színei a fák lombjában, a levegő frissessége minden sétát varázslatossá tesz Fotó: pexels.com
Az ősz színei a fák lombjában, a levegő frissessége minden sétát varázslatossá tesz 
Fotó: pexels.com

Az ősz nyugalmat hoz

Sokan ilyenkor inkább bekuckóznak otthon: előkerül a forró tea, a puha takaró, és jó ürügy adódik arra, hogy végre elolvassunk egy régóta félretett könyvet. Mások szeretik az esős sétákat is – a város ilyenkor egészen más arcát mutatja, fénylő kövekkel, tükröződő lámpafényekkel és friss illattal a levegőben.

Az ősz eleji lehűlés emlékeztet arra, hogy a természet ritmusában nekünk is van dolgunk: lassítani, befelé figyelni, és értékelni az apró örömöket. Egy csésze gőzölgő kávé, egy beszélgetés, vagy akár csak az, hogy megállunk egy pillanatra, és hallgatjuk az esőt.

 

