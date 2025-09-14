szeptember 14., vasárnap

Idegesítő őslelet

2 órája

Új poloskafajt találtak a Bakonyban, túlélte a jégkorszakot is

Címkék#ELTE#térség#klíma#bakony#Magyar Természettudományi Múzeum

A Pulához közeli egykori krátertó 4 millió éves alginitjéből került elő Magyarország első ismert őspoloskája. A Pulafulvius pliocenicus nemcsak tudományos szenzáció, hanem közvetett bizonyíték arra is, hogy a térség egykor nedves szubtrópusi klímájú volt.

Csizi Péter

Az ELTE, a HUN-REN ATK, a Magyar Természettudományi Múzeum és a lengyel Sziléziai Egyetem kutatói egy eddig ismeretlen poloskanemet és fajt írtak le: Pulafulvius pliocenicus. A példány a mezeipoloskák közé tartozó Cylapinae alcsalád tagja, amely ma főként trópusi–szubtrópusi elterjedésű. A maradvány különlegessége az erősen megvastagodott első csápíz. A Pulafulvius pliocenicus leírása jópár hazai és nemzetközi szaklapban is megjelent, ami a Bakonyi faj tudományos értékét is növeli.

A pulai őspoloska, a Pulafulvius pliocenicus maradványa és illusztrált képe
 A Pula-maar alginitbányájának finom rétegzettsége őrizte meg a Pulafulvius pliocenicus nevű poloska 4 millió éves maradványát
Kép: greenfo.hu

Mit mesél a térség klímájáról a frissen felfedezett poloska lelet?

A Cylapinae csoport jelenlegi élőhelyei alapján a lelet nedves szubtrópusi (Cfa) környezetet jelez a Pliocén idején. Ezt erősítik a pulai lelőhely más, mediterrán jellegű ízeltlábú-elemei (például sünbogarak, termeszek). A faj Európa egyik „legfiatalabb” fosszilis cylapinája, ami a későbbi lehűléssel magyarázható eltűnésükre utal Közép-Európából.

Másik lelet is bizonyítja a Bakony földtörténeti sokszínűségét 

A térség régóta híres különleges ősmaradványairól: néhány éve itt írták le a Hungaricus draco bakonyicus nevű őshüllőt, amelyet a laikusok csak „bakonyi sárkányként” emlegetnek. Ez a fosszilis repülő hüllő a kréta időszakban uralta a térséget, szárnyfesztávolsága meghaladta a négy métert. Ez is erősíti Veszprém és a Balaton északi partjának nemzetközi tudományos jelentőségét.

Kik állnak a felfedezés mögött?

A leletre Szappanos Bálint bukkant, a részletes vizsgálatot Kóbor Péter, Szabó Márton, Szappanos Bálint és Artur Taszakowski végezte. Az eredmények a Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments folyóiratban jelentek meg nyílt hozzáféréssel.

 

