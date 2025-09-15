szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízek és emlékek

3 órája

Régi idők finomságai

Címkék#retro#gyermekkor#édesség#élmény

Gyerekkorunk ízei – amelyek ma már a retró édességek körébe tartoznak – örökre beleégtek az emlékeinkbe. Ki ne emlékezne a régi tejcsokira, a kockás csomagolású kakaóra vagy a puncsízű pudingporra? Ezek az édességek nemcsak finomságok voltak, hanem igazi élmények, amelyek összekötöttek minket egy egyszerűbb, de varázslatos korszakkal.

Veol.hu

A retró sütik és ételek Facebook-csoportban bukkantunk azokra a retró édességekre, melyek nem csak az ízükről szóltak – a csomagolás, a hangulat, a közös élmény mind hozzátartozott. Itt van például a Bedego instant kakaó, amitől minden kakaó igazi csemege, a gyerekkor reggeleinek kihagyhatatlan része lett.

A retró édességek mindenkiben más emléket idéznek meg
A retró édességek mindenkiben más emléket idéznek meg
Forrás: Retró sütik és ételek - Facebook

A retró édességek felidézik a gyermekkort

A puncsízű pudingpor, ami egyszerű, de felejthetetlen desszert. A négercsók, a habcsókos finomság, amit mindenki szeretett. A mogyorós jégkrémet kanállal ettünk a kis műanyag pohárból, a vaníliás karika, ami Pilóta keksz néven ma reneszánszát éli, de hosszan lehetne folytatni a felsorolást... A mai választék persze sokkal nagyobb, modernebb, egészségesebb, de a retró édességek egyszerűsége és különleges varázsa utánozhatatlan. Bár sok termék eltűnt a polcokról, a közösségi oldalakon, retró csoportokban újra és újra felbukkannak a képek, amik felidézik bennünk a régi szép időket. Egy-egy fotó elég ahhoz, hogy érezzük: ezek a finomságok örökre a szívünkben maradnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu