Régi idők finomságai

A retró sütik és ételek Facebook-csoportban bukkantunk azokra a retró édességekre, melyek nem csak az ízükről szóltak – a csomagolás, a hangulat, a közös élmény mind hozzátartozott. Itt van például a Bedego instant kakaó, amitől minden kakaó igazi csemege, a gyerekkor reggeleinek kihagyhatatlan része lett.

A retró édességek mindenkiben más emléket idéznek meg

Forrás: Retró sütik és ételek - Facebook

A retró édességek felidézik a gyermekkort

A puncsízű pudingpor, ami egyszerű, de felejthetetlen desszert. A négercsók, a habcsókos finomság, amit mindenki szeretett. A mogyorós jégkrémet kanállal ettünk a kis műanyag pohárból, a vaníliás karika, ami Pilóta keksz néven ma reneszánszát éli, de hosszan lehetne folytatni a felsorolást... A mai választék persze sokkal nagyobb, modernebb, egészségesebb, de a retró édességek egyszerűsége és különleges varázsa utánozhatatlan. Bár sok termék eltűnt a polcokról, a közösségi oldalakon, retró csoportokban újra és újra felbukkannak a képek, amik felidézik bennünk a régi szép időket. Egy-egy fotó elég ahhoz, hogy érezzük: ezek a finomságok örökre a szívünkben maradnak.