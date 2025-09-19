szeptember 19., péntek

Különleges látnivaló

1 órája

Tihanyi Apátság, a Balaton örök koronája – rakd ki online puzzle-ből!

Címkék#Balaton-felvidék#Tihanyi Apátság#freskói#puzzle#Tihanyi Bencés Apátság#kultúra

A Balaton egyik legkülönlegesebb látnivalója a Tihanyi Apátság, amely egyszerre őrzi a múlt titkait és kínál felejthetetlen panorámát. A Tihanyi Apátság több mint kilencszáz éve magasodik a tó fölé, és ma is a magyar történelem, kultúra és vallási hagyományok egyik legfontosabb jelképe.

Munkatársunktól

A Tihanyi Bencés Apátság a Balaton-felvidék egyik leghíresebb műemléke, melyet I. András király alapított 1055-ben Szűz Mária és Szent Ányos tiszteletére. Történelmi jelentősége több szálon köti össze a magyar kultúrát és nyelvet: alapító oklevele a legrégebbi fennmaradt magyarországi írásos emlékek egyike, amely latin szövegében magyar kifejezéseket is tartalmaz. A Tihanyi Apátság így nemcsak vallási központ, hanem a magyar nyelv és történelem egyik legfontosabb emlékhelye is.

Tihanyi Apátság
Tihanyi Apátság
Forrás:  Shutterstock

Királyi nyughely

A templom altemplomában található I. András király sírja, aki saját kérésére kívánt itt örök nyugalomra térni. A királyi kripta ma is az apátság egyik legnagyobb látványossága, amely méltóságteljesen idézi meg a középkor szellemét.

Élő hagyomány és barokk pompák

A barokk templombelső freskóival, oltáraival és díszes szobraival igazi művészeti kincs. A bencés szerzetesek ma is élő közösséget alkotnak itt, miközben a látogatók számára kiállítások, múzeum és kulturális programok kínálnak élményt. Az apátság panorámateraszáról pedig a Balaton egyik legszebb kilátása tárul elénk.

Extra élményként most online puzzle formájában is felfedezheted a Tihanyi Apátság szépségeit – miközben kirakod a darabokat, újra és újra rácsodálkozhatsz a barokk templombelső  fölé magasodó ikonikus épület részleteire.

Tihanyi Apátság – Így rakd ki a puzzle-t:

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül a fénykép hozzá:

Tihanyi apátság
A Tihanyi Apátság naplementében

 

 

