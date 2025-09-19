Tihanyi Apátság, a Balaton örök koronája – rakd ki online puzzle-ből!

A Tihanyi Bencés Apátság a Balaton-felvidék egyik leghíresebb műemléke, melyet I. András király alapított 1055-ben Szűz Mária és Szent Ányos tiszteletére. Történelmi jelentősége több szálon köti össze a magyar kultúrát és nyelvet: alapító oklevele a legrégebbi fennmaradt magyarországi írásos emlékek egyike, amely latin szövegében magyar kifejezéseket is tartalmaz. A Tihanyi Apátság így nemcsak vallási központ, hanem a magyar nyelv és történelem egyik legfontosabb emlékhelye is.

Tihanyi Apátság

Királyi nyughely

A templom altemplomában található I. András király sírja, aki saját kérésére kívánt itt örök nyugalomra térni. A királyi kripta ma is az apátság egyik legnagyobb látványossága, amely méltóságteljesen idézi meg a középkor szellemét.

Élő hagyomány és barokk pompák

A barokk templombelső freskóival, oltáraival és díszes szobraival igazi művészeti kincs. A bencés szerzetesek ma is élő közösséget alkotnak itt, miközben a látogatók számára kiállítások, múzeum és kulturális programok kínálnak élményt. Az apátság panorámateraszáról pedig a Balaton egyik legszebb kilátása tárul elénk.

