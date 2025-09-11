szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Gyógyítás

1 órája

Új TikTok-őrület: egyre többen próbálnak piócás kezeléssel gyógyulni (+ videó)

Címkék#TikTokon#középkorban#Hippokratész#vér

A fájdalom enyhítésére a középkorban piócákat használtak. A TikTokon ma újra felkapott ez a megosztó, de állítólag gyógyító praktika.

Seres Elizabeth

Képzeld el, hogy a fájdalmad enyhítésére nem tablettát kapsz, hanem piócás kezelést alkalmaznak, vagy egy döglött békát kötnek a hasadra. A középkorban ez volt a valóság, és bár ma már szokatlannak tűnik, TikTokon újra terjednek ezek a piócás kezelések – az eredmény megosztó: egyesek érdekesnek és hatásosnak találják, mások viszont undorítónak. 

A TikTokon egyre többen követik a középkori piócás gyógyító praktikákat, ami a kommentek alapján megosztó Fotó: természeti.hu
Piócás kezelés hódít a TikTokon

A középkori orvosok úgy hitték, hogy egészségünk a testnedveink –  vér, nyál, sárga és fekete epe egyensúlyán múlik. Ha valami elromlott, a megoldás gyakran pióca, vérontás, hashajtó, vagy épp döglött állat volt. Galambokat is használtak: a mellkasra helyezett madárnak állítólag el kellett szívnia a betegséget. És ha minden más kudarcot vallott, jött a koponyafúrás, a trepanáció a fájdalom, sőt néha a halál ellenére a középkori „csodamódszer”.

@piocaslanyka2023 #f #fyp #foru #piócáslány #doktor #leech #gyógyulás #szem #betegség #egészség #egészségeséletmód #piócaterápia #glaukoma #csoda ♬ Dark and mysterious trap beat Long Version(1561941) - Koko ni studio

TikTokon a piócás kezelések újra reflektorfénybe kerültek, és a videók alatt komoly viták zajlanak. Egyes nézők lelkesednek a módszerért: „A kezelés után látványos volt a javulás, alig várom a következő alkalmat” – írta valaki. Mások viszont megrökönyödnek: „Úristen” – fogalmazott egy másik kommentelő.

A hozzászólásokból az is kiderül, hogy sokakat foglalkoztat a kezelés időtartama és hatékonysága különböző problémák esetén. A piócák akár két órán át is a testen maradhatnak, és bizonyos helyzetekben segíthetnek a nyirokkeringés javításában.

A középkori orvosok Hippokratész és Galénosz hagyatékára építettek, de módszereik gyakran veszélyesek voltak. A piócás kezelések modern TikTok-felhasználók körében tapasztalt lelkesedése és elutasítása jól érzékelteti, mennyire megosztó lehet egy történelmi gyógyító módszer a mai közönség számára.

Fontos megjegyezni, hogy a piócás kezelések történelmi gyökerei ellenére nem minden esetben biztonságosak. Az otthoni kipróbálás komoly egészségügyi kockázattal járhat, ezért érdemes mielőtt bárki belevágna, konzultálni természetgyógyásszal vagy orvossal, és részletes tájékoztatást kérni a kezelésről.

 

