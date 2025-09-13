Négylábú ragadozót videóztak a Balatonban

A Petesmalmi Vidrapark vezetője, Balogh Márta szerint a jelenség teljesen természetes: ahol tiszta a víz és bőséges a halállomány, ott a vidrák megjelennek.

Vidra, a félelmetes ragadozó a Balatonban

Illusztráció: Pexels

Sőt, jelenlétük kifejezetten jó hír, hiszen a Balaton vízminőségéről ad pozitív visszajelzést. A videót ide kattintva nézheted meg.

Egyre több a vidra a Balatonban

A Balaton partján sétálók egyre gyakrabban számolnak be a horgászat közben megfigyelt különös állatokról. A háttérben egy korábban ritka ragadozó emlős, a vidra visszatérése áll, amit több környezeti és ökológiai tényező is elősegített. A változás nem véletlen: az utóbbi években jelentős természetvédelmi előrelépések történtek, melyek kedveznek ennek a fokozottan védett, ragadozó állatnak.