1 órája
Négylábú ragadozót videóztak a Balatonban
A sonline.hu felvételén egy vidra lubickol a Balatonban, ami sokak figyelmét felkeltette.
A Petesmalmi Vidrapark vezetője, Balogh Márta szerint a jelenség teljesen természetes: ahol tiszta a víz és bőséges a halállomány, ott a vidrák megjelennek.
Sőt, jelenlétük kifejezetten jó hír, hiszen a Balaton vízminőségéről ad pozitív visszajelzést. A videót ide kattintva nézheted meg.
Egyre több a vidra a Balatonban
A Balaton partján sétálók egyre gyakrabban számolnak be a horgászat közben megfigyelt különös állatokról. A háttérben egy korábban ritka ragadozó emlős, a vidra visszatérése áll, amit több környezeti és ökológiai tényező is elősegített. A változás nem véletlen: az utóbbi években jelentős természetvédelmi előrelépések történtek, melyek kedveznek ennek a fokozottan védett, ragadozó állatnak.
