szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatok

1 órája

Négylábú ragadozót videóztak a Balatonban

Címkék#Balatonban#Petesmalmi Vidrapark#emlős

A sonline.hu felvételén egy vidra lubickol a Balatonban, ami sokak figyelmét felkeltette.

Veol.hu

A Petesmalmi Vidrapark vezetője, Balogh Márta szerint a jelenség teljesen természetes: ahol tiszta a víz és bőséges a halállomány, ott a vidrák megjelennek.

Vidra, a félelmetes ragadozó a Balatonban
Vidra, a félelmetes ragadozó a Balatonban
Illusztráció: Pexels

Sőt, jelenlétük kifejezetten jó hír, hiszen a Balaton vízminőségéről ad pozitív visszajelzést. A videót ide kattintva nézheted meg. 

Egyre több a vidra a Balatonban

A Balaton partján sétálók egyre gyakrabban számolnak be a horgászat közben megfigyelt különös állatokról. A háttérben egy korábban ritka ragadozó emlős, a vidra visszatérése áll, amit több környezeti és ökológiai tényező is elősegített. A változás nem véletlen: az utóbbi években jelentős természetvédelmi előrelépések történtek, melyek kedveznek ennek a fokozottan védett, ragadozó állatnak. 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu