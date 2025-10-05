17 perce
Szívet melengető állatsereglet – Olvasóink megmutatták kedvenceiket az állatok világnapján (képgaléria)
Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk kedvenc háziállataikról készült fotóikat – és a felhívásnak hatalmas sikere lett.
Néhány óra alatt több száz kép érkezett szerkesztőségünkbe a kis kedvencekről, mi pedig a beérkezett fotókból egy hangulatos galériát állítottunk össze az állatseregletről – a teljesség igénye nélkül, hiszen annyi bájos és vicces pillanatot örökítettek meg olvasóink, hogy minden képet lehetetlen lenne bemutatni.
A fotók mellé rengetegen írtak megható vagy humoros üzeneteket is, amelyekből kiderül: a házikedvencek nemcsak társak, hanem igazi családtagok is.
Szívet melengető állatseregletFotók: olvasóink
Az állatok ünnepe
A galéria egyszerre lett mosolyfakasztó és szívmelengető, méltó módon ünnepelve azokat az állatokat, akik nap mint nap örömet hoznak az emberek életébe.