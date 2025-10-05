október 5., vasárnap

Igazi családtagok

Szívet melengető állatsereglet – Olvasóink megmutatták kedvenceiket az állatok világnapján (képgaléria)

Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, osszák meg velünk kedvenc háziállataikról készült fotóikat – és a felhívásnak hatalmas sikere lett.

Néhány óra alatt több száz kép érkezett szerkesztőségünkbe a kis kedvencekről, mi pedig a beérkezett fotókból egy hangulatos galériát állítottunk össze az állatseregletről – a teljesség igénye nélkül, hiszen annyi bájos és vicces pillanatot örökítettek meg olvasóink, hogy minden képet lehetetlen lenne bemutatni.

állat
Nem csak kutyákról és cicákról érkeztek fotók: íme Pamacs, egy nyúl a szívmelengető állatseregletből
Fotó: olvasó

A fotók mellé rengetegen írtak megható vagy humoros üzeneteket is, amelyekből kiderül: a házikedvencek nemcsak társak, hanem igazi családtagok is.

Szívet melengető állatsereglet

Fotók: olvasóink

Az állatok ünnepe

A galéria egyszerre lett mosolyfakasztó és szívmelengető, méltó módon ünnepelve azokat az állatokat, akik nap mint nap örömet hoznak az emberek életébe.

 

