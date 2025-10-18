Két hajszálra hasonló galóca, de csak az egyik mérgező – Felismeri, melyik az?

A vénasszonyok nyara kedvez igazán az őszi bakonyi gombaszezonnak és a gombatúrák során pöfeteget, őzlábgomba példányokat is találtak Veszprém vármegyében olvasóink. A gombaszedés most a szokásos októberi finomságokat kínálja, rizike, tinóru is kerülhet asztalunkra, nemcsak például sütőtök. Sőt, galóca is. Ám épp ez ad jó példát arra, hogy gyakran csak hajszálnyira tér el egymástól egy mérgező és egy ehető gomba.

Két bakonyi gomba, de csak az egyik ehető és hajszálnyi a különbség. Bal oldalt egy párducgalóca látható, ez mérgező gomba. Mellette jobb oldalt van a piruló galóca, ez ehető, árusítható.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony, Győri Krisztina

Bakonyi gombaszezon veszélyekkel

A gombaszakellenőr számára ordító a mérgező gombák és az ehető gombák közötti különbség, ám akik nem gyakorlottak e téren, azok könnyen összekeverhetik a különböző fajokat. Ez a gombaszezon veszélye, de nem olyan nagy rejtély ez, csak meg kell jól tanulni a gombaismeret alapjait és nem szabad vadon termő gombát addig elfogyasztani, amíg nem látta azt gombaszakellenőr. Erre nyomós okot adott Győri Krisztina gombaszakellenőr egy fotóval, amit elküldött szerkesztőségünknek.

A párducgalóca ugyanis mérgező – ez látható a fotón a bal oldalon. Mellette, a jobb oldalon van a piruló galóca, ez egy ehető, árusítható gomba.

A két gomba közül csak az egyik kerülhet a kosarunkba, a tányérunkba, pedig csak hajszálnyi a különbség köztük és nemrégiben egymás mellett találta meg ezeket a Bakonyban Győri Krisztina.

Mintegy 4500 féle gomba él hazánkban, ötven faj felismerését legutóbbi bakonyi gombatúránkon a természetben tanultuk meg

– mondta el Győri Krisztina a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport túrái kapcsán és a Bakonyi gombász csoportban is hasznos információkat oszt meg a gombaszakellenőr.

Rántott gomba a Bakonyban, olvasónk tányérján.

Forrás: olvasó, Rétegi Ildikó

Őszi gombaszedés a Bakonyban

A Bakonyban most sok ehető gombát találunk, például piruló galócát, őzlábgombát. Pöfeteg már kevesebb van. Rizikét, fenyőtinórut is kereshetünk az első fagyokig.

Az enyhülés és az eső kedvez a gombaszezonnak,

a hideg, a szárazság nem.

Ezért az idei szezon a Bakonyban egy kicsit rosszabb időszakot hozott, mint amilyen a múlt évi volt. Még azért drukkolhatunk, hogy több ízletes vargánya növekedjen a környéken.

Érdemes azokat a helyeket, akár kisebb foltokat keresni, amelyeket napsütés ér időnként a nedvesebb völgyekben.

Emellett idén a siker érdekében érdemes többször több helyre elmenni a Bakonyban, nem csak a már korábban bevált gombaszedő helyünkre.

Arról, hol és hogyan érdemes gombát szedni a Bakonyban, nemrégiben is írtunk. A gombatúra a legjobb választás, az, ha olyan erdőkbe induló csoporthoz csatlakozunk, amelyet gombaszakértő vezet. Egy olyan rántott gomba receptjét is megosztottuk mostanában, amelyet olvasónk készített el.

Gombaszakértő Veszprémben is

Aki a saját maga által szedett gombát a biztonság kedvéért meg szeretné vizsgáltatni, Veszprémben is megteheti a vásárcsarnokban, de a Veszprém Szolgáltató Város Facebook-oldalának tájékoztatása szerint új helyen: