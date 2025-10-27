Bakonyi gomba – A legjobb lelőhelyeket, a biztos siker titkát mutatjuk

Mostanában a Magas-Bakonyban szinte bármerre elindulhatunk túrázni a gombaszedés céljával. Igaz, a szárazság nem kedvezett az elmúlt hónapokban a bakonyi gomba növekedésének, itt is kevesebb van idén ősszel a szokásosnál. De azért találhat vargányát, tinórut is többek közt. Mutatunk hozzá egy kisokost, tippeket adunk a legjobb lelőhelyek megtalálásához. Győri Krisztina gombaszakellenőrt kérdeztük meg erről.

Bakonyi gomba – A Bakony kincseket kínál a gombászoknak, ám veszélyeket is rejt. Tanácsokat adunk ahhoz, hol mit találhat, de ne hagyja ki a gombavizsgálatot, amit gombaszakellenőr végezhet.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Bakonyi gomba – A Magas-Bakony gombaparadicsomai

Zirc környékén szinte bármerre elindulhatunk kirándulni, kereshetünk gombát. Vinye és Bakonybél környéke is igazán jó gombaszedőhelynek számít. Csesznek szintén, akárcsak a Cuha völgye Porva-Csesznek környékén. Fenyőfő és Eplény közelében szintén hamar megtelhet a kosarunk, a gomba errefelé is úgy terem a Bakonyban, mint a gomba.

Gombatúra gyakran van a Bakonyban, érdemes csatlakozni a gombaszedők csoportjaihoz, bőven kerülhet gomba a kosarunkba.

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Bakonyi gomba – Merre mit keressen

Győri Krisztina gombaszakellenőr elmagyarázta, hogy a gombafajok többsége kötődik egy bizonyos társulástípushoz, ami biztos táppontot ad ahhoz, merre mit keressünk. Ugyanis például a fenyvesek talaja a tűlevelektől savas kémhatású, a lomberdőké nagyban függ az alapkőzettől. Ilyen összefüggések, megfigyelések alapján adott néhány tippet szakértőnk.