1 órája
Bakonyi gomba – A legjobb lelőhelyeket, a biztos siker titkát mutatjuk
A gombaszedés sikere gyakran a szerencsén múlik, de azért a gyakorlottaknak vannak bevált lelőhelyeik. Győri Krisztina gombaszakellenőr pedig elárulta, merre érdemes elindulnunk, hol mit érdemes keresnünk, ha azt szeretnénk, hogy bakonyi gomba kerüljön a kosarunkba.
Mostanában a Magas-Bakonyban szinte bármerre elindulhatunk túrázni a gombaszedés céljával. Igaz, a szárazság nem kedvezett az elmúlt hónapokban a bakonyi gomba növekedésének, itt is kevesebb van idén ősszel a szokásosnál. De azért találhat vargányát, tinórut is többek közt. Mutatunk hozzá egy kisokost, tippeket adunk a legjobb lelőhelyek megtalálásához. Győri Krisztina gombaszakellenőrt kérdeztük meg erről.
Bakonyi gomba – A Magas-Bakony gombaparadicsomai
Zirc környékén szinte bármerre elindulhatunk kirándulni, kereshetünk gombát. Vinye és Bakonybél környéke is igazán jó gombaszedőhelynek számít. Csesznek szintén, akárcsak a Cuha völgye Porva-Csesznek környékén. Fenyőfő és Eplény közelében szintén hamar megtelhet a kosarunk, a gomba errefelé is úgy terem a Bakonyban, mint a gomba.
Bakonyi gomba – Merre mit keressen
Győri Krisztina gombaszakellenőr elmagyarázta, hogy a gombafajok többsége kötődik egy bizonyos társulástípushoz, ami biztos táppontot ad ahhoz, merre mit keressünk. Ugyanis például a fenyvesek talaja a tűlevelektől savas kémhatású, a lomberdőké nagyban függ az alapkőzettől. Ilyen összefüggések, megfigyelések alapján adott néhány tippet szakértőnk.
- Fenyvesekben rizikét, fenyőtinórut, pereszkét találhatunk.
- Hegyek magasabb részein, hűvös fenyvesekben, bükkerdőben lilapereszkét szedhetünk.
- Bükkösökben érdemes vargányát, különböző vargányafajokat keresni.
- Tölgyesekben szedhetünk ízletes vargányát, nagy őzlábgombát, óriás pöfeteget.
- Akácosokban is él nagy őzlábgomba és óriás pöfeteg, csiperkék, tintagombafajok mellett.
- A nyárligeteket kedveli a nyárfa érdestinóru és a cseh kucsmagomba.
- Réteken szedhetünk mezei szegfűgombát, csiperkét, laskagombát és óriás pöfeteget.
- Birkalegelőkön találhatunk pompás lilatönkű pereszke példányokat.
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)Örülsz, ha neked csobog a kis patak?
A Bakony kincseket kínál a gombászoknak, ám veszélyeket is rejt. Nemrégiben két egymásra hajszálra hasonlító galóca fotóját is megmutattuk és csak az egyik volt ehető.
Két hajszálra hasonló galóca, de csak az egyik mérgező – Felismeri, melyik az?Tudja, hogy melyik az ehető galóca képünkön?
Az ehető gombák és a mérgező gombák közt nem könnyű különbséget tenni, hacsak nem képzett gombaszakellenőr az ember.
Gombatúra gyakran van a Bakonyban, szervez ilyet például Szakos Csaba evangélikus lelkész, aki maga is gombaszakellenőr, és a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport szintén. A Bakonyi gombász csoportban pedig megoszthatjuk azokat a fotókat, amiket bakonyi gombákról készítettünk.
Íme a gyógynövény-illóolajok aranyhármasa, ezek mellé az orvosra sincs szükségA megfázásos szezonban a Bakony kincsei segítenek.
A tökéletes sütőtökkrémlevest mutatjuk be, Anci néni trükkjeivel együttAnci néni tanácsai kincset érnek.