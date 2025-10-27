október 27., hétfő

Túrázás

1 órája

Bakonyi gomba – A legjobb lelőhelyeket, a biztos siker titkát mutatjuk

A gombaszedés sikere gyakran a szerencsén múlik, de azért a gyakorlottaknak vannak bevált lelőhelyeik. Győri Krisztina gombaszakellenőr pedig elárulta, merre érdemes elindulnunk, hol mit érdemes keresnünk, ha azt szeretnénk, hogy bakonyi gomba kerüljön a kosarunkba.

Rimányi Zita

Mostanában a Magas-Bakonyban szinte bármerre elindulhatunk túrázni a gombaszedés céljával. Igaz, a szárazság nem kedvezett az elmúlt hónapokban a bakonyi gomba növekedésének, itt is kevesebb van idén ősszel a szokásosnál. De azért találhat vargányát, tinórut is többek közt. Mutatunk hozzá egy kisokost, tippeket adunk a legjobb lelőhelyek megtalálásához. Győri Krisztina gombaszakellenőrt kérdeztük meg erről.

Bakonyi gomba – A Bakony kincseket kínál a gombászoknak, ám veszélyeket is rejt. Tanácsokat adunk ahhoz, hol mit találhat, de ne hagyja ki a gombavizsgálatot, amit gombaszakellenőr végezhet.
Bakonyi gomba – A Magas-Bakony gombaparadicsomai

Zirc környékén szinte bármerre elindulhatunk kirándulni, kereshetünk gombát. Vinye és Bakonybél környéke is igazán jó gombaszedőhelynek számít. Csesznek szintén, akárcsak a Cuha völgye Porva-Csesznek környékén. Fenyőfő és Eplény közelében szintén hamar megtelhet a kosarunk, a gomba errefelé is úgy terem a Bakonyban, mint a gomba.

Gombatúra gyakran van a Bakonyban, érdemes csatlakozni a gombaszedők csoportjaihoz, bőven kerülhet gomba a kosarunkba. 
Bakonyi gomba – Merre mit keressen

Győri Krisztina gombaszakellenőr elmagyarázta, hogy a gombafajok többsége kötődik egy bizonyos társulástípushoz, ami biztos táppontot ad ahhoz, merre mit keressünk. Ugyanis például a fenyvesek talaja a tűlevelektől savas kémhatású, a lomberdőké nagyban függ az alapkőzettől. Ilyen összefüggések, megfigyelések alapján adott néhány tippet szakértőnk.

  • Fenyvesekben rizikét, fenyőtinórut, pereszkét találhatunk.
  • Hegyek magasabb részein, hűvös fenyvesekben, bükkerdőben lilapereszkét szedhetünk.
  • Bükkösökben érdemes vargányát, különböző vargányafajokat keresni.
  • Tölgyesekben szedhetünk ízletes vargányát, nagy őzlábgombát, óriás pöfeteget.
  • Akácosokban is él nagy őzlábgomba és óriás pöfeteg, csiperkék, tintagombafajok mellett.
  • A nyárligeteket kedveli a nyárfa érdestinóru és a cseh kucsmagomba.
  • Réteken szedhetünk mezei szegfűgombát, csiperkét, laskagombát és óriás pöfeteget.
  • Birkalegelőkön találhatunk pompás lilatönkű pereszke példányokat.

A Bakony kincseket kínál a gombászoknak, ám veszélyeket is rejt. Nemrégiben két egymásra hajszálra hasonlító galóca fotóját is megmutattuk és csak az egyik volt ehető. 

Bakonyi gomba, bakonyi kincsek, páratlan ízek.
Az ehető gombák és a mérgező gombák közt nem könnyű különbséget tenni, hacsak nem képzett gombaszakellenőr az ember.

Gombatúra gyakran van a Bakonyban, szervez ilyet például Szakos Csaba evangélikus lelkész, aki maga is gombaszakellenőr, és a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport szintén. A Bakonyi gombász csoportban pedig megoszthatjuk azokat a fotókat, amiket bakonyi gombákról készítettünk.

 

