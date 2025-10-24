október 24., péntek

54 perce

Mexikó színei és a halottak szellemei Balatonfűzfőn

Címkék#balatonfűzfő#Día de los Muertos#Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület#program#Borzongás Fesztivál

Október 25-én ismét életre kelnek a szellemek és a tűzjátékok Balatonfűzfőn – idén a mexikói Día de los Muertos hangulatával. Mutatjuk a részletes programot az idei Borzongás fesztiválon!

Titzl Vivien

A Balaton északi partjának egyik legizgalmasabb őszi eseménye, a Borzongás fesztivál 2025-ben is visszatér, hogy egy estére különleges, félelmetes és látványos világgá változtassa Balatonfűzfőt. A rendezvényt immár 2017 óta a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület szervezi, és évről évre egyre több látogatót vonz.

A balatonfűzfői Borzongás fesztivál évről évre több embert vonz. A fesztivál fő attrakciója a Borzongás túra, ahol akár rémisztő apácákkal is találkozhatnak az arra járók
Archív fotó: Pesthy Márton

Idén a szervezők a megszokott izgalmak mellett különleges mexikói tematikával készülnek: a fesztivál középpontjában a Día de los Muertos, azaz a halottak napja latin-amerikai változata áll. Az est során a látogatók előtt megelevenedik Mexikó varázslatos világa – zene, színház és hagyomány formájában. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy öltözékében, sminkjében és kiegészítőiben is idézze meg a mexikói hangulatot – így válhat igazán felejthetetlenné az este.

 Főprogram: Borzongás túra (16:00–22:00)

A fesztivál legnépszerűbb eseménye ezúttal is a Borzongás túra, amely 16 órától egészen estig tart. A résztvevők különféle szórakoztató feladatokban mérhetik össze bátorságukat, és ajándékokat is kapnak – például bobjegyet, belépőt a jósdába vagy egy szellemvonatozást a különleges éjszakai útvonalon.

A szellemvasút a rendezvénytér és a bobpálya között ingázva szállítja a túrajeggyel rendelkező vendégeket, így garantált a „borzongás minden szinten”.

 Látványos programok a sötétség jegyében

A látogatók idén is bejárhatják a hírhedt Horrorházat, ahol tárlatvezetés során pillanthatnak be a földalatti óvóhely sötét titkaiba. A program 11 éven felülieknek ajánlott, hiszen a különös fények és „visszatérő szellemek” nem kímélik a gyengébb idegzetűeket sem.

A fesztivál területén működik majd a jósda, ahol bárki megtudhatja, mit tartogat számára a jövő, és a Horror hotel, amely színházi előadásokkal várja a rémisztő történetek kedvelőit.

A különleges est egyik leglátványosabb pontja a Día de los Muertos előadás, amely zenével, tánccal és óriás bábokkal idézi meg Mexikó színes halottak napi hagyományait.

 Tűzzsonglőrök, élő szobrok és borzongós diszkó

A „borzasztó út” mentén egész este fellépők, tűzzsonglőrök, zenészek és táncosok szórakoztatják a közönséget, a nap zárásaként pedig borzongós diszkó várja mindazokat, akik a szellemek után még egy kis zenés mulatságra is vágynak.

A fesztivál egyik különlegessége az élőszobor-verseny, amelynek győztese elnyeri a Borzongás Fesztivál Fejedelme 2025 címet. A díj nemcsak dicsőséget, hanem értékes jutalmat is jelent: a nyertes a jövő évi fesztivál összes eseményére ingyenes belépőt, valamint szállást és étkezést kap.

A néhány évvel ezelőtti Borzongás fesztivál képeken:

Borzongás Fesztivál

Belépés, jegyek, ajándékok

A fesztivál számos programja ingyenesen látogatható, azonban a színházi előadások és a tárlatvezetések támogatói jegyhez kötöttek.
A jegy tartalmazza a Borzongás túralapot, valamint különböző ajándékokat – borzongás poharat, bobjegyet és karszalagot, amellyel a szellemvonatozáson is részt vehetnek a látogatók.

A helyek korlátozottak, ezért a szervezők előzetes regisztrációt kérnek minden résztvevőtől.

Egy est, ahol a szellemek is velünk buliznak

A Borzongás fesztivál nemcsak egy tematikus rendezvény, hanem igazi közösségi élmény – a halloween, a halottak napja és a kulturális sokszínűség találkozása.
A szervezők idén is minden korosztály számára izgalmas programokat ígérnek, legyen szó családokról, baráti társaságokról vagy bátor egyéni látogatókról.

Ha idén ősszel egy olyan estét keresel, ahol egyszerre borzonghatsz, nevethetsz és megismerheted a mexikói kultúra színes világát, akkor október 25-én a helyed Balatonfűzfőn, a Borzongás fesztiválon.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
