Mexikó színei és a halottak szellemei Balatonfűzfőn

A Balaton északi partjának egyik legizgalmasabb őszi eseménye, a Borzongás fesztivál 2025-ben is visszatér, hogy egy estére különleges, félelmetes és látványos világgá változtassa Balatonfűzfőt. A rendezvényt immár 2017 óta a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület szervezi, és évről évre egyre több látogatót vonz.

A balatonfűzfői Borzongás fesztivál évről évre több embert vonz. A fesztivál fő attrakciója a Borzongás túra, ahol akár rémisztő apácákkal is találkozhatnak az arra járók

Archív fotó: Pesthy Márton

Idén a szervezők a megszokott izgalmak mellett különleges mexikói tematikával készülnek: a fesztivál középpontjában a Día de los Muertos, azaz a halottak napja latin-amerikai változata áll. Az est során a látogatók előtt megelevenedik Mexikó varázslatos világa – zene, színház és hagyomány formájában. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy öltözékében, sminkjében és kiegészítőiben is idézze meg a mexikói hangulatot – így válhat igazán felejthetetlenné az este.

Főprogram: Borzongás túra (16:00–22:00)

A fesztivál legnépszerűbb eseménye ezúttal is a Borzongás túra, amely 16 órától egészen estig tart. A résztvevők különféle szórakoztató feladatokban mérhetik össze bátorságukat, és ajándékokat is kapnak – például bobjegyet, belépőt a jósdába vagy egy szellemvonatozást a különleges éjszakai útvonalon.

A szellemvasút a rendezvénytér és a bobpálya között ingázva szállítja a túrajeggyel rendelkező vendégeket, így garantált a „borzongás minden szinten”.