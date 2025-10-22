október 22., szerda

Téli kert

6 órája

Hogyan óvhatjuk a fagyérzékeny növényeket? (videó)

Címkék#geotextil#kertben növény#fagyérzékeny#fagyok#védelem#növény#növényvédő#fagy

A kertészek számára elérkezett az idő a hideg hónapok előkészítésére. Borbás Marcsi videójában gyakorlati tanácsokat ad a fagyérzékeny növények védelmére, bemutatva a talajtakarás és a geotextil használat előnyeit.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben bemutattuk, hogy a kert októberben tele van színes és illatos virágokkal, például a dámaszkuszi rózsákkal, hortenziafajtákkal és különböző ősztűrő növényekkel, amelyek látványukkal és illatukkal varázsolják el a kertbarátokat. Most pedig a kényesebb, fagyérzékeny növények védelme kerül előre és ismerhetjük meg Borbás Marcsi  segítségével.

fagyérzékeny növények védelme a kertben, geotextillel. Forrás: egy.hu
fagyérzékeny növények védelme a kertben, geotextillel.
Forrás: egy.hu

Fagyérzékeny növények védelme a kertben

A hideg hónapok közeledtével különösen fontos a fagyérzékeny növények védelme, hiszen a megfelelő előkészületek biztosítják, hogy a növények egészségesek maradjanak és tavasszal új hajtásokkal, virágokkal örvendeztessenek meg bennünket. A fagy elleni védekezés kertben nem csupán a növények esztétikai állapotát óvja, hanem hosszú távon megőrzi egészségüket is. Borbás Marcsi videójában így fogalmaz: 

A legfontosabb, hogy a növény tövét sose zárjuk el teljesen, egy laza lombréteg viszont segít megakadályozni, hogy a talaj menti fagy bejusson.

Részletesen bemutatja, hogyan takarhatjuk a barackfát, magnóliát, pampafüvet vagy bangitát a talajtakarás, geotextil és lombfedelek segítségével, így a növények megóvhatók az első fagyok során. A téli növényvédelem tippek között szerepel az érzékeny növények duplázott takarása, a kaspós növények téliesítése, valamint a karácsonyfa-izzó alkalmazása a magnólia védelmére a nagy hidegek idején. A takaró anyag legyen strapabíró, rögzített és lazán a talajhoz illesztett, hogy a talaj hőtartása biztosítva legyen, de a fagy ne jusson be oldalról.

A megfelelő védelem nem csak az ágak és levelek védelmét szolgálja, hanem hosszú távon a növények egészségét is megőrzi. A nejlon használata kerülendő, mert a benne rekedt pára hajnalban megfagyva károsítja a növényt. A kaspós növények esetében a föld mennyisége és a kaspó vastagsága szintén kulcsfontosságú, mivel ezek a tényezők segítik a gyökerek hőtartását és a téli túlélést. Ezen egyszerű, de hatékony lépések követésével a kert tulajdonosai biztosíthatják, hogy növényeik egészségesen és szépen éljék túl a hideg időszakot.

 

