Múltidéző

1 órája

Fekete Sas Gyógyszertár: Veszprém legendás patikája – akkor és most képeken (+ videó)

Címkék#Fekete Sas Gyógyszertár#Kocsuba Elemér#akkor és most#patika

Az akkor és most képek különösen érzékletesen idézik fel, hogyan őrzi Veszprém ikonikus helyei között ez az épület az elmúlt századok emlékeit. A Fekete Sas Gyógyszertár Veszprém egyik legismertebb történelmi helyszíne, valamint gyógyszerészettörténeti érték is.

Mák Lilla

Gazdag fotóanyag őrzi a Fekete Sas Gyógyszertár történetét a Fortepan archívumában – és most újabb képek is készültek a legendás veszprémi patikáról. Az épület több mint kétszáz éve áll az Óváros téren, falai között a város kulturális életének egykori központja működött.

Fekete Sas Gyógyszertár akkor és most képek
Fekete Sas Gyógyszertár – A patika a régi, fehér berendezéssel, balról jobbra: egy asszisztens, Kocsuba Elemér, Karabélyos Endre és Kocsuba Emil az 1920-as években
Forrás: Karabélyos Péter/Fortepan

Fekete Sas Gyógyszertár kétszáz éve

A patika tizennyolcadik századi alapítása óta szolgálja a veszprémieket, ez a város legrégebbi, ma is működő gyógyszertára. Fotókon a Fekete Sas Gyógyszertár épülete, amely az Óváros tér egyik meghatározó pontja, napjainkban is emblamatikus része a veszprémi városképnek.

Fekete Sas Gyógyszertár archív felvétel: akkor és most
A Fekete Sas Gyógyszertár egykori
Forrás: Veszprémi Kaleidoszkóp/Magyar Nemzeti Levéltár
Fekete Sas Gyógyszertár akkor és most képek
A Fekete Sas Gyógyszertár napjainkban
Fotó: Mák Lilla/Napló
Fekete Sas Gyógyszertár akkor és most képek
A Fekete Sas Gyógyszertár utcai homlokzata 1982-ben
Forrás: Veszprémi Kaleidoszkóp/Magyar Nemzeti Levéltár
Fekete Sas Gyógyszertár akkor és most képek
A Fekete Sas Gyógyszertár napjainkban
Fotó: Mák Lilla/Napló

Veszprém egyik kultikus jelképe

A Kocsuba–Karabélyos család gazdag fotó- és filmanyaggal dokumentálta életét – ezek ma a Fortepan gyűjteményében láthatók. A család történetéhez legendák is fűződnek: az egyik Kocsuba-leszármazott a háború idején megmentette a Tűztornyot, amikor az orosz katonák géppuskát akartak elhelyezni benne. Így maradhatott meg a város egyik legfontosabb jelképe épségben. Fennmaradt egy másik mementó is: a szegények ingyen juthattak gyógyszerhez a legendás patikában, ezt a nemes cselekedetet ma emléktábla őrzi a gyógyszertár bejárata mellett.

Kocsuba Elemér – művésznevén: Kassay Elemér – az 1937-ben készült 120-as tempó című werkfilm producereként 2 perc 26 másodpercnél látható.

A Fekete Sas Gyógyszertár cégére ma is ott díszíti az Óváros tér egyik legszebb épületét, emlékeztetve a veszprémieket a város első patikájának múltjára. Az akkor és most képek különösen érzékletesen idézik fel, hogyan őrzi a város ikonikus helyei között ezzel az épülettel az elmúlt századok emlékeit. A patika nemcsak gyógyszerészettörténeti érték, hanem Veszprém kulturális örökségének meghatározó eleme is.

 

 

