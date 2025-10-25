Fekete Sas Gyógyszertár: Veszprém legendás patikája – akkor és most képeken (+ videó)

Gazdag fotóanyag őrzi a Fekete Sas Gyógyszertár történetét a Fortepan archívumában – és most újabb képek is készültek a legendás veszprémi patikáról. Az épület több mint kétszáz éve áll az Óváros téren, falai között a város kulturális életének egykori központja működött.

Fekete Sas Gyógyszertár – A patika a régi, fehér berendezéssel, balról jobbra: egy asszisztens, Kocsuba Elemér, Karabélyos Endre és Kocsuba Emil az 1920-as években

Forrás: Karabélyos Péter/Fortepan

Fekete Sas Gyógyszertár kétszáz éve

A patika tizennyolcadik századi alapítása óta szolgálja a veszprémieket, ez a város legrégebbi, ma is működő gyógyszertára. Fotókon a Fekete Sas Gyógyszertár épülete, amely az Óváros tér egyik meghatározó pontja, napjainkban is emblamatikus része a veszprémi városképnek.

A Fekete Sas Gyógyszertár egykori

Forrás: Veszprémi Kaleidoszkóp/Magyar Nemzeti Levéltár

A Fekete Sas Gyógyszertár napjainkban

Fotó: Mák Lilla/Napló

A Fekete Sas Gyógyszertár utcai homlokzata 1982-ben

Forrás: Veszprémi Kaleidoszkóp/Magyar Nemzeti Levéltár

A Fekete Sas Gyógyszertár napjainkban

Fotó: Mák Lilla/Napló

Veszprém egyik kultikus jelképe

A Kocsuba–Karabélyos család gazdag fotó- és filmanyaggal dokumentálta életét – ezek ma a Fortepan gyűjteményében láthatók. A család történetéhez legendák is fűződnek: az egyik Kocsuba-leszármazott a háború idején megmentette a Tűztornyot, amikor az orosz katonák géppuskát akartak elhelyezni benne. Így maradhatott meg a város egyik legfontosabb jelképe épségben. Fennmaradt egy másik mementó is: a szegények ingyen juthattak gyógyszerhez a legendás patikában, ezt a nemes cselekedetet ma emléktábla őrzi a gyógyszertár bejárata mellett.