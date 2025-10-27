1 órája
Huszonhat újszülött, köztük egy ikerpár látta meg a napvilágot egy hét alatt Veszprémben
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén sűrű volt az utóbbi pár nap, október 20. és 27. között több újszülött is világra jött.
Íme az újszülöttek, akiket az ősz beköszönte hozott. A legfrissebb gólyahír.
Gólyahír: Ők a vármegye legújabb lakói
Október 20-án: Kiss Elizabet, édesanyja: Dr. Kiss Dorottya; Maradics Botond, édesanyja: Maradics-Szabó Zsuzsanna;
Október 21-én: Virth Zora Panna, édesanyja: Grüll Edina; Benkő Patrik és Benkő Dominik, édesanyjuk: Benkőné Laduver Viktória;
Október 22-én: Tóth Mátyás, édesanyja: Tóth-Vass Katalin; Kecskés Dorottya, édesanyja: Csatlós Krisztina;
Október 23-án: Viasz Zalán, édesanyja: Szórádi Dzsenifer Renáta; Simon Patrik, édesanyja: Simonné Győri Martina; Pátrovits Patrícia, édesanyja: Pátrovits-Nagy Bernadett; Székely Orsolya, édesanyja: Székelyné Barta Alexandra; Johansen Harr Odin, édesanyja: Johansen Goril Synnove;
Október 24-én: Vankó Bertalan Soma, édesanyja: Vankó-Tórizs Szabina; Béres Bíborka, édesanyja: Tekker Szimonetta; Vaczkó Patrik, édesanyja: Vaczkó Ildikó Cintia; Péczer-Asbóth Ádin, édesanyja: Péczer-Asbóth Kitti; Zsupek Zénó, édesanyja: Zsupek Irén;
Október 25-én: Pataki Zoja Nilla, édesanyja: Pataki-Turáni Patrícia Fanni; Barka Bende, édesanyja: Barka Vivien;
Október 26-án: Killy András, édesanyja: Killy-Kondora Ágota; Kovács Izabella, édesanyja: Kovács-Samu Piroska; Horváth Nolen Roland, édesanyja: Horváth Csilla; Gertner Aisa Alida, édesanyja: Gertner Alida; Horváth Nenszi, édesanyja: Nagy Natália; Kalányos Letícia Zselyke, édesanyja: Kalányosné Danó Leila Rebeka;
Október 27-én: Vati Olivér, édesanyja: Ujj Viktória
Őket hozta a gólya a napokban a Csolnoky Ferenc Kórházban, gratulálunk a szülőknek!