október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

1 órája

Huszonhat újszülött, köztük egy ikerpár látta meg a napvilágot egy hét alatt Veszprémben

Címkék#Csolnoky Ferenc Kórház#csecsemő#gólyahír

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén sűrű volt az utóbbi pár nap, október 20. és 27. között több újszülött is világra jött.

Veol.hu

Íme az újszülöttek, akiket az ősz beköszönte hozott. A legfrissebb gólyahír.

Itt a legújabb gólyahír, örvendeznek a szülök
Itt a legújabb gólyahír, örvendeznek a szülök 
Forrás: Illusztráció/ Shutterstock

Gólyahír: Ők a vármegye legújabb lakói

Október 20-án: Kiss Elizabet, édesanyja: Dr. Kiss Dorottya; Maradics Botond, édesanyja: Maradics-Szabó Zsuzsanna;

Október 21-én: Virth Zora Panna, édesanyja: Grüll Edina; Benkő Patrik és Benkő Dominik, édesanyjuk: Benkőné Laduver Viktória;

Október 22-én: Tóth Mátyás, édesanyja: Tóth-Vass Katalin; Kecskés Dorottya, édesanyja: Csatlós Krisztina;

Október 23-án: Viasz Zalán, édesanyja: Szórádi Dzsenifer Renáta; Simon Patrik, édesanyja: Simonné Győri Martina; Pátrovits Patrícia, édesanyja: Pátrovits-Nagy Bernadett; Székely Orsolya, édesanyja: Székelyné Barta Alexandra; Johansen Harr Odin, édesanyja: Johansen Goril Synnove;

Október 24-én: Vankó Bertalan Soma, édesanyja: Vankó-Tórizs Szabina; Béres Bíborka, édesanyja: Tekker Szimonetta; Vaczkó Patrik, édesanyja: Vaczkó Ildikó Cintia; Péczer-Asbóth Ádin, édesanyja: Péczer-Asbóth Kitti; Zsupek Zénó, édesanyja: Zsupek Irén;

Október 25-én: Pataki Zoja Nilla, édesanyja: Pataki-Turáni Patrícia Fanni; Barka Bende, édesanyja: Barka Vivien;

Október 26-án: Killy András, édesanyja: Killy-Kondora Ágota; Kovács Izabella, édesanyja: Kovács-Samu Piroska; Horváth Nolen Roland, édesanyja: Horváth Csilla; Gertner Aisa Alida, édesanyja: Gertner Alida; Horváth Nenszi, édesanyja: Nagy Natália; Kalányos Letícia Zselyke, édesanyja: Kalányosné Danó Leila Rebeka;

Október 27-én: Vati Olivér, édesanyja: Ujj Viktória

Őket hozta a gólya a napokban a Csolnoky Ferenc Kórházban, gratulálunk a szülőknek! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu