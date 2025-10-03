október 3., péntek

Túrázás

1 órája

Fáznak a vargányák a Bakonyban, de van tuti gombatippünk (gombatúrák, galéria, pöfetegrecept)

Az őszi gombaszezon igazi berobbanása a jövő hét végére várható, a vénasszonyok nyara kedvez igazán a vargánya és az őzlábgomba szedésének. Tippeket adunk azért ahhoz is, hogy október első hétvégéjén hova érdemes elindulni gombakeresésre a Bakonyban, mit találhatunk az erdőkben.

Rimányi Zita

A vénasszonyok nyarára várnak a gombakedvelők, de már most is érdemes gombakeresésre indulni a Bakonyba. Ezt igazolja olvasónk sikere, aki a rántott gomba, a pöfeteg elkészítésének egy különleges receptjét osztotta meg velünk. Győri Krisztina gombaszakellenőr pedig tanácsokat adott a gombaszedéshez és az aktuális bakonyi gombahelyzetről beszélt.

Gombaszedés és túrázás. A Bakony ősszel is örökszép és ajándékot bőven ad.
Gombaszedés és túrázás. A Bakony ősszel is örökszép és ajándékot bőven ad.
Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony
  • A Bakonyban, például Bakonybél környékén az elmúlt hetekben látott vargányahelyzet azt ígérte, hogy mostanra rengeteg lesz, de hiába örülhettünk az esőknek, hideg az idő ennek a gombának, fázik a vargánya. Van esély rá, hogy szedhetünk most hétvégén, de igazán a jövő hétvégén lehet sikerünk e téren.  
  • Fenyőerdőkbe is érdemes mostanában menni, mert elkezdődik a fenyőtinóru, a rizike szezonja.
  • Pöfeteget még mindig találhatunk, főként közepes méretűeket, egy kilósakat. Az őszi gombaszezon remek kincsei.
  • Az őzlábgomba szintén fázik még, több lehet, ha jön egy kis enyhülés, a napsütés meleget is hoz. Nagyobb mennyiséget valószínűleg a jövő hétvégén szedhetünk.
Gombatúra. Legalább a gyilkos galócát mindenkinek ismernie kellene, főleg mielőtt nekiáll a gombaszedésnek.
Gombatúra. Legalább a gyilkos galócát mindenkinek ismernie kellene, főleg mielőtt nekiáll a gombaszedésnek.
Forrás: Bakonyi gombász csoport, Győri Krisztina

Nem csak az ehető gombákból van most sok a Bakonyban, a mérgező gombákból szintén. Legalább a gyilkos galócát mindenkinek ismernie kellene, főleg mielőtt nekiáll a gombaszedésnek.

A gombaismeret életet ment. Érdemes szakellenőrtől gombavizsgálatot kérni, tőle tanulni. A videó is egy ilyen gombatúrán készült.

Gombarecept pöfeteghez

Töltött-rántott pöfeteg gomba receptje olvasónktól, Rétegi Ildikótól.

A hófehér húsú pöfeteggombát 1-1,5 cm vastagra szelem, összepárosítom. A gombák külső oldalát picit besózom, 10 percig állni hagyom. Ezt követően egy-két csíknyi baconnal, 1-1 szelet füstölt mozzarellával betöltöm, összefordítom, hagyományos módon panírozom, forró olajban sütöm, majd lecsepegtetem. Sajnos sütőben, zsírpapíron történő sütésre ez a gomba nem alkalmas, mert ilyenkor nagyon kiszáradna. Rizzsel, áfonyával, krumplipürével tálalom.

A Bakony szépségei és finomságai is felfedezhetőek az őszigombatúra során. Így készül a töltött-rántott pöfeteg...
Forrás: olvasó, Rétegi Ildikó

Hol érdemes gombát szedni most a Bakonyban?

Szinte bármerre érdemes most elindulni az őszi természetbe a Bakonyban. A tölgyesekben, a fenyőerdőkben, a bükkösökben is találhatunk gombát. Bakonyi gombászok csoportjához csatlakozhatunk, megoszthatjuk velük gombafotóinkat.

Hogyan érdemes gombát szedni?

Ha azt szeretnénk, hogy ehető gomba kerüljön a kosarunkba, akkor érdemes szakértő vezette gombatúrához csatlakozni, ilyenkor a szakellenőrzés is biztosított. S a gombaszakellenőr segít abban, hogy ráálljon a szemünk a gombák megtalálására. Ehhez egy kis gyakorlat szükséges, s kicsit le kell térni a kijelölt túraútvonalról, le kell kicsit hajolni, hogy ne csak a megszokott szemszögből nézzük a talajt, a fákat.

Gombatúrákat ajánlunk

A Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport október 4-én, szombaton a Magas-Bakonyba, Zirc környékére szervez gombatúrát Győri Krisztina gombaszakellenőr vezetésével, 10 és 15 óra között. Előzetes jelentkezés szükséges. 

Szakos Csaba gombaszakellenőr szintén gombatúra során segít a gombaszedésben és a gombaismeret bővítésében a Bakonyban. Október 4-én, szombaton 9 órakor indul a csoporttal a fenyőfői temető elől túrázni. Előzetes jelentkezés szükséges.

 

