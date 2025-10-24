Gyógyító múlt – közel 300 éves Pápa szakrális kincse (galéria)

Pápa belvárosában látszólag egy apró tábla hívja fel a figyelmet: „Gránátalma Patikamúzeum”. De belépve a 18. század második felében alapított intézmény falai között olyan részletek rejlenek, melyek sokkal többek, mint régies bútorok vagy gyógyszeres fiolák: a patika története összefonódik a város és a régió egészségügyi múltjával. Az irgalmas barátok által alapított gyógyszertárból mára múzeum lett – ahol a gyógyszerészet múltja kézzel foghatóvá válik.

A Gránátalma Patikamúzeumban minden antik üvegről és szekrényről visszakacsint negyed évezred gyógyító tevékenysége

Fotó: Csizi Péter/ Napló

Elegancia és hagyomány találkozik a pápai Gránátalma Patikamúzeumban

A gyógyszertár eredetileg az említett szerzetesek kezdeményezésére jött létre, 1757-ben. Kezdetben a „Zöld Fához” címzett fogadóban működött, majd 1763 és 1768 között Fellner Jakab tervei alapján nyerte el mai formáját. A kiállítás 1981-ben jött létre, azóta az intarziás bútorok, a festett plafon és a patika klasszikus kiszolgáló-termei ma is megtekinthetők az épületen belül.

A múzeum eredeti 18–19. századi enteriőrje és bútorzata nemcsak megmaradt, hanem aktív gyógyszertári használatban van – ez országos ritkaság!

A helyiség az 1700-as évek végén készült intarziás, tölgy- és diófa bútorzattal van berendezve, amit a restaurátorok 1981-ben újítottak fel. A fotókon látszik, hogy ezek a bútorok ma is aktív gyógyszertári polcokként funkcionálnak:

klasszikus, magas, ívelt ajtajú vitrinek,

üvegbetétes szekrényajtók,

kézzel festett, porcelán feliratú fióknyílások

eredeti padlócsempe, geometrikus mintával, ami még a 19. századi gyógyító terekre jellemző.

A belső bútorzatot úgy alakították ki, hogy igazodjon a Fellner által tervezett barokk homlokzathoz, így tökéletes harmóniában van a két látványelem egymással.

A gyógyítót már-már szentként ábrázolják az intarziás bútordarab egyik legdíszesebb részén

Fotó: Csizi Péter / Napló

A sarokszekrény intarziaképén egy szerzetes szerepel, rajta a természet erejét jelképező fával és felhőkkel a háttérben. Ez az ábrázolás a gyógyszerészet szakrális gyökereire utal: a gyógyítás a 18. században még erősen vallási-humanista cselekedetnek számított. A bútorzat tetején látható mérőedények, mozsarak és patikai korsók (már csak dísznek) az eredeti patika munkaeszközeit idézik. Ezek az edények valaha gyógynövények porítására, tinktúrák mérésére szolgáltak – ma múzeumi díszként őrzik a múlt kézművességét.