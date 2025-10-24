október 24., péntek

Gránátalma Patikamúzeum

4 órája

Gyógyító múlt – közel 300 éves Pápa szakrális kincse (galéria)

Címkék#Gránátalma Patikamúzeum#Barokk#patika#pápa#gyógyszertár

Volt idő, amikor a gyógyítás nem szakma, hanem szolgálat volt – és a szerzetesek kezében a gyógynövény éppúgy eszköz volt, mint az ima. A Gránátalma Patikamúzeum ezt az elfeledett világot idézi meg, ahol az orvosságot nem csak keverték, hanem meg is áldották.

Csizi Péter

Pápa belvárosában látszólag egy apró tábla hívja fel a figyelmet: „Gránátalma Patikamúzeum”. De belépve a 18. század második felében alapított intézmény falai között olyan részletek rejlenek, melyek sokkal többek, mint régies bútorok vagy gyógyszeres fiolák: a patika története összefonódik a város és a régió egészségügyi múltjával. Az irgalmas barátok által alapított gyógyszertárból mára múzeum lett – ahol a gyógyszerészet múltja kézzel foghatóvá válik.

A Gránátalma Patikamúzeumban minden antik üvegről és szekrényről visszakacsint negyed évezred gyógyító tevékenysége
Fotó: Csizi Péter/ Napló

Elegancia és hagyomány találkozik a pápai Gránátalma Patikamúzeumban

A gyógyszertár eredetileg az említett szerzetesek kezdeményezésére jött létre, 1757-ben. Kezdetben a „Zöld Fához” címzett fogadóban működött, majd 1763 és 1768 között Fellner Jakab tervei alapján nyerte el mai formáját. A kiállítás 1981-ben jött létre, azóta az intarziás bútorok, a festett plafon és a patika klasszikus kiszolgáló-termei ma is megtekinthetők az épületen belül.

A múzeum eredeti 18–19. századi enteriőrje és bútorzata nemcsak megmaradt, hanem aktív gyógyszertári használatban van – ez országos ritkaság!

A helyiség az 1700-as évek végén készült intarziás, tölgy- és diófa bútorzattal van berendezve, amit a restaurátorok 1981-ben újítottak fel. A fotókon látszik, hogy ezek a bútorok ma is aktív gyógyszertári polcokként funkcionálnak:

  • klasszikus, magas, ívelt ajtajú vitrinek,
  • üvegbetétes szekrényajtók,
  • kézzel festett, porcelán feliratú fióknyílások
  • eredeti padlócsempe, geometrikus mintával, ami még a 19. századi gyógyító terekre jellemző.

A belső bútorzatot úgy alakították ki, hogy igazodjon a Fellner által tervezett barokk homlokzathoz, így tökéletes harmóniában van a két látványelem egymással.

Fotó: Csizi Péter / Napló

A sarokszekrény intarziaképén egy szerzetes szerepel, rajta a természet erejét jelképező fával és felhőkkel a háttérben. Ez az ábrázolás a gyógyszerészet szakrális gyökereire utal: a gyógyítás a 18. században még erősen vallási-humanista cselekedetnek számított. A bútorzat tetején látható mérőedények, mozsarak és patikai korsók (már csak dísznek) az eredeti patika munkaeszközeit idézik. Ezek az edények valaha gyógynövények porítására, tinktúrák mérésére szolgáltak – ma múzeumi díszként őrzik a múlt kézművességét.

Ez a kontraszt adja a Gránátalma Patikamúzeum egyediségét: az időbeli rétegek nem elválasztva, hanem egy térben együtt élnek. Ezért a látogatás egyszerre történelmi és funkcionális élmény – mintha egy élő múzeumban vásárolna az ember.

Fotók: Csizi Péter/Napló

A cégéren a gránátalma embléma látható: a termékenység, újjászületés és gyógyulás szimbóluma. Ez nem véletlen: a gránátalma motívumot a 18. század óta használják patikai jelképként, mert a gyümölcs magjai a bőség és az élet szimbólumai voltak. A kis „Alma Gyógyszertárak” tábla modern eleme viszont mutatja, hogy az intézmény ma is a város aktív egészségügyi rendszerének része.

A patikamúzeum berendezése tehát nem csupán egy kiállítási installáció, hanem történeti műtárgyként működő tér. A 18. századi asztalosmunkák, intarziák, az orvosságos fiókok feliratai és a fa meleg tónusai egy időutazás részei – miközben a gyógyszertár ma is kiszolgálja a pápai lakosságot.
Ez a kettősség – múlt és jelen találkozása – adja Pápa egyik legkülönlegesebb kulturális helyszínének varázsát.

 

