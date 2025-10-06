Receptgyűjtemény: őszi ízek Harry Potter konyhájából – 1. rész (+videó)

A varázsvilág ismét a figyelem középpontjába kerül: a hírek szerint hamarosan érkezik az új Harry Potter-sorozat, amely a J. K. Rowling könyvek történeteit dolgozza fel új szereplőkkel és részletesebb varázsvilággal. A nosztalgia most nemcsak a képernyőn, hanem a konyhában is életre kelhet. Ennek apropóján indítjuk el az ikonikus Harry Potter-ételek ihlette receptgyűjteményünket, amelyben Roxfort varázslatos ízeit idézzük meg – ezúttal a hűvös őszi filmezős estékhez, meleg italokkal és ropogós finomságokkal.

Receptgyűjtemény: a Harry Potter-filmek receptjei sokakban nosztalgikus hangulatot idéznek

Fotóillusztráció: Pexels

Harry Potter-receptek: szívmelengető ételek az otthoni filmezéshez

Roxfort hangulatát a konyhába varázsoljuk: ebben a részben a Harry Potter-filmekből ismert fűszeres italok és őszi harapnivalók kaptak helyet. Minden alkalommal más-más arcát mutatjuk meg a varázsvilágnak, ezúttal a bekuckózós, meghitt estékről szól minden.

Három Seprű vajsöre

Íme a vajsörreceptünk, ahogy a roxforti diákok kortyolgatják a Három Seprűben: krémes és édesen karamellás ital, ami egy pillanat alatt elvarázsolja az őszi estét.

Hozzávalók: 50 g barna cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 25 g vaj, 100 ml tejszín (30%-os), 1 csipet só, 1/2 teáskanál őrölt fahéj, 1/4 teáskanál szerecsendió, 1 csipet őrölt szegfűszeg, 400 ml alkoholmentes malátasör, méz és tejszínhab a tetejére.

50 g barna cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 25 g vaj, 100 ml tejszín (30%-os), 1 csipet só, 1/2 teáskanál őrölt fahéj, 1/4 teáskanál szerecsendió, 1 csipet őrölt szegfűszeg, 400 ml alkoholmentes malátasör, méz és tejszínhab a tetejére. Elkészítés: A cukrot és a vaníliás cukrot alacsony fokon olvasszuk fel, kevergessük, míg aranybarna karamellt kapunk, tegyük bele a vajat. Adjuk hozzá a tejszínt óvatosan, lassan melegítsük össze, amíg a karamell elolvad benne. Ezután fűszerezzük, majd vegyük le a tűzről. Folyamatosan kevergetve adjuk hozzá a malátasört, és alacsony hőfokon melegítsük fel az egészet. Amikor gőzölögni kezd, készen is van. A tetejét mézzel, tejszínhabbal, ízlés szerint fűszerekkel díszíthetjük. Két 3 dl-es bögréhez elegendő mennyiség.

Griffendél-sütőtöklé

Az előzőleg megmaradt sütőtök felhasználására tudunk egy boszorkányos trükköt: íme Harry kedvenc itala, amely egyszerre fűszeres, gyümölcsös és frissítő – mintha egy őszi Roxfort-napon kortyolgatnánk a Nagyteremben.

Hozzávalók: 200 g sült sütőtök, 350 ml 100%-os almalé, 2 evőkanál cukor, 1 mokkáskanál reszelt gyömbér vagy por, 1 mokkáskanál fahéj, 1 csipet szerecsendió

200 g sült sütőtök, 350 ml 100%-os almalé, 2 evőkanál cukor, 1 mokkáskanál reszelt gyömbér vagy por, 1 mokkáskanál fahéj, 1 csipet szerecsendió Elkészítés: A sütőtököt turmixgépben vagy botmixer segítségével pürésítjük és fűszerezzük, még egyszer krémesítjük. Poharakba töltjük, és készen is van a selymesen krémes tökitalunk. Két 3 dl-es pohárhoz elegendő mennyiség.

Mágikus sós karamellás popcorn

A muglik kedvenc rágcsája lesz: aranybarna, roppanós, édes-sós, pont olyan, mintha a Mézesfalás polcairól csentük volna el.

Hozzávalók: 1 csomag pattogatni való kukorica, 50 g vaj, 100 g cukor, 1 evőkanál méz, nagyszemű só

1 csomag pattogatni való kukorica, 50 g vaj, 100 g cukor, 1 evőkanál méz, nagyszemű só Elkészítés: Pattogtassuk ki a popcornt a leírás szerint, és tegyük félre. A vajat, cukrot, mézet és sót főzzük 4-5 percig, míg aranyszínű karamellt kapunk. Azonnal forgassuk bele a popcornt, majd terítsük sütőpapíros tepsire, és 120 °C-on 20-25 percig süssük, közben néha keverjük át. Ettől a karamell megszárad, a kukorica pedig belül roppanós marad. Hagyjuk kihűlni, és máris kész a varázslatos mozis nasi.

Tökös derelye Roxfort módra

Cho Chang kedvenc édessége egy meleg, fűszeres sütemény, amitől varázsütésre az őszi Roxfort Expresszen robogva érezhetjük magunkat.

Hozzávalók: 1 csomag élesztős leveles tészta, 125 g sütőtökpüré, 40 g barna cukor, 1 mokkáskanál fahéj, 1 csipet szerecsendió, 1 csipet őrölt szegfűszeg

1 csomag élesztős leveles tészta, 125 g sütőtökpüré, 40 g barna cukor, 1 mokkáskanál fahéj, 1 csipet szerecsendió, 1 csipet őrölt szegfűszeg Elkészítés: Kikeverjük a sütőtökpürét a fűszerekkel és a cukorral. A kinyújtott tésztából szaggassunk 10 cm-es köröket, mindegyik közepére tegyünk egy evőkanál tölteléket, hajtsuk félbe, és nyomjuk össze a széleket, majd vagdossuk be a tetejüket. Előmelegített sütőben, alsó-felső sütésen, 180 °C-on 20–25 perc alatt süssük aranybarnára, végül rácson hagyjuk kihűlni. 10 db-ra elegendő mennyiség.

Huss és pöcc!