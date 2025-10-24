Madársimogatásra és póniápolása hívnak minket a Bakony legszebb pontjára

Szárnyaló történetek címmel szerveznek őszi napot Szépalmán október 25-én, szombaton 9 és 21 óra között. Többek közt termelői és kézművesvásár várja az érdeklődőket, akik Sinigla Mónika természettudóssal, botanikussal indulhatnak az őszi szünetnek ezen a napján erdőismereti túrára. Hétvégi kirándulás különleges programokkal kiegészítve – ezt kínálja most Szépalma.

Hétvégi kirándulás a Bakonyban. A Kőris lábánál ménesbirtok, állatsimogató várja a túrázókat és most több különleges program is.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Hétvégi kirándulás és különleges programok Szépalmán

A Szépalma Állatvédelmi Alapítványnál a bakonyi ménesbirtokot, az állatsimogatót is meg lehet látogatni a Bakonyban és a Szépalma Hotelben Moór Csaba séfnek köszönhetően különleges csemegéket tálalnak, például mézzel és balzsamecettel készült sült tököt.

A következő programok között lehet válogatni:

kézművesfoglalkozás,

póni- és csacsisimogatás, -ápolás,

madáretető építése,

solymászbemutató

és madársimogatás.