4 órája
Madársimogatásra és póniápolása hívnak minket a Bakony legszebb pontjára
A Kőris lábánál ménesbirtok, állatsimogató várja a túrázókat és most több különleges program is. Hétvégi kirándulás keretében olyan részeit is felfedezhetjük Szépalmának, amelyek ritkán láthatóak és a mézzel, balzsamecettel készült sült tököt sem szabad kihagyni.
Szárnyaló történetek címmel szerveznek őszi napot Szépalmán október 25-én, szombaton 9 és 21 óra között. Többek közt termelői és kézművesvásár várja az érdeklődőket, akik Sinigla Mónika természettudóssal, botanikussal indulhatnak az őszi szünetnek ezen a napján erdőismereti túrára. Hétvégi kirándulás különleges programokkal kiegészítve – ezt kínálja most Szépalma.
Hétvégi kirándulás és különleges programok Szépalmán
A Szépalma Állatvédelmi Alapítványnál a bakonyi ménesbirtokot, az állatsimogatót is meg lehet látogatni a Bakonyban és a Szépalma Hotelben Moór Csaba séfnek köszönhetően különleges csemegéket tálalnak, például mézzel és balzsamecettel készült sült tököt.
A következő programok között lehet válogatni:
- kézművesfoglalkozás,
- póni- és csacsisimogatás, -ápolás,
- madáretető építése,
- solymászbemutató
- és madársimogatás.
Porva-Szépalmapuszta a Kőris lábánál terül el, de csak Borzavár felől megközelíthető, onnan aszfaltút vezet a ménesbirtokra és az arborétumhoz.
