Madársimogatásra és póniápolása hívnak minket a Bakony legszebb pontjára

Címkék#Szépalma Állatvédelmi Alapítvány#Moór Csaba#Szárnyaló történetek#balzsamecet#Szépalmapuszta#bakony#kirándulás#állatsimogató#ménesbirtok#program

A Kőris lábánál ménesbirtok, állatsimogató várja a túrázókat és most több különleges program is. Hétvégi kirándulás keretében olyan részeit is felfedezhetjük Szépalmának, amelyek ritkán láthatóak és a mézzel, balzsamecettel készült sült tököt sem szabad kihagyni.

Rimányi Zita

Szárnyaló történetek címmel szerveznek őszi napot Szépalmán október 25-én, szombaton 9 és 21 óra között. Többek közt termelői és kézművesvásár várja az érdeklődőket, akik Sinigla Mónika természettudóssal, botanikussal indulhatnak az őszi szünetnek ezen a napján erdőismereti túrára. Hétvégi kirándulás különleges programokkal kiegészítve – ezt kínálja most Szépalma.

Hétvégi kirándulás a Bakonyban. A Kőris lábánál ménesbirtok, állatsimogató várja a túrázókat és most több különleges program is.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Hétvégi kirándulás és különleges programok Szépalmán

A Szépalma Állatvédelmi Alapítványnál a bakonyi ménesbirtokot, az állatsimogatót is meg lehet látogatni a Bakonyban és a Szépalma Hotelben Moór Csaba séfnek köszönhetően különleges csemegéket tálalnak, például mézzel és balzsamecettel készült sült tököt.

A következő programok között lehet válogatni:

  • kézművesfoglalkozás,
  • póni- és csacsisimogatás, -ápolás,
  • madáretető építése,
  • solymászbemutató
  • és madársimogatás.

Porva-Szépalmapuszta a Kőris lábánál terül el, de csak Borzavár felől megközelíthető, onnan aszfaltút vezet a ménesbirtokra és az arborétumhoz.

 

